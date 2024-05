Petrescu a pregătit-o pe CFR în alte trei mandate, iunie 2017 - iunie 2018, martie 2019 - noiembrie 2020, respectiv august 2021 - iunie 2023, contribuind la ultimele cinci titluri de campioană ale echipei clujene.

Antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit de ce nu a așteptat până la încheierea sezonului, punctând faptul că echipa are acum accederea în grupele competițiilor europene.

"Am fost peste tot în lume, dar organizare, disciplină și respect ca în Coreea, mai rar am văzut. Obiectivul acolo a fost să câștig Liga Campionilor, când nu au mai fost șanșe, am zis cămai bine să mă întorc", a spus Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid.

Petrescu a dezvăluit de ce a ales să vină la CFR, deși și-ar fi dorit să ia o pauză mai lungă: "Primul telefon a venit de la patronul de la CFR. Aș fi vrut o pauză mai lungă. Dacă nu veneam eu, trebuia să vină alt antrenor o lună, era ciudat. Dacă m-a și rugat patronul, n-am cum să refuz.

Munca mea la CFR nu începe din sezonul viitor, cum aș fi vrut, începe acum, aș fi vrut mai multă pauză, dar când te cheamă CFR, e greu să refuzi".

Obiectivul CFR-ului, calificarea în grupele Conference League

"Sunt convins că au fost multe probleme în acest sezon, dar în momentul de față CFR e într-o poziție bună și depinde numai de ea.

Dacă Steaua... FCSB a câștigat campionatul, acum normal să vrei în cupe europene, ăsta e obiectivul, e clar.

Dacă iese bine, nu sunt meritele mele, sunt ale tuturor celor care au fost pe aici", a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj - Rapid, duel în etapa cu numărul opt din play-off, programat duminică, de la ora 21:30.