Corriere dello Sport: Ultimul dans pentru Hakan Calhanoglu în tricoul lui Inter Milano

„Sezonul 2026-2027 va fi cel al ultimului dans interist pentru Hakan Calhanoglu”, au scris jurnaliștii de la Corriere dello Sport. Ziarul italian anticipează că fotbalistul nu mai are un viitor pe „Giuseppe Meazza” dincolo de data la care îi va expira actualul angajament.

Obiectivul principal al fostului jucător de la AC Milan este să își încheie parcursul în tricoul nerazzurro la cel mai înalt nivel. Totodată, acesta dorește să șteargă dezamăgirea trăită la recentul Campionat Mondial, acolo unde echipa sa națională a fost eliminată prematur, după o așteptare de 24 de ani pentru calificare. Momentan, nu este cert dacă jucătorul se va alătura lotului pe finalul cantonamentului din Germania sau dacă va reveni direct pentru turneul asiatic.