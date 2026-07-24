Corriere dello Sport: Ultimul dans pentru Hakan Calhanoglu în tricoul lui Inter Milano

Corriere dello Sport: Ultimul dans pentru Hakan Calhanoglu în tricoul lui Inter Milano Serie A
SPORT.RO
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Mijlocașul turc Hakan Calhanoglu se pregătește pentru ultimul său sezon la gruparea milaneză, dorind să își încheie aventura într-un mod memorabil.

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„Sezonul 2026-2027 va fi cel al ultimului dans interist pentru Hakan Calhanoglu”, au scris jurnaliștii de la Corriere dello Sport. Ziarul italian anticipează că fotbalistul nu mai are un viitor pe „Giuseppe Meazza” dincolo de data la care îi va expira actualul angajament. 

Obiectivul principal al fostului jucător de la AC Milan este să își încheie parcursul în tricoul nerazzurro la cel mai înalt nivel. Totodată, acesta dorește să șteargă dezamăgirea trăită la recentul Campionat Mondial, acolo unde echipa sa națională a fost eliminată prematur, după o așteptare de 24 de ani pentru calificare. Momentan, nu este cert dacă jucătorul se va alătura lotului pe finalul cantonamentului din Germania sau dacă va reveni direct pentru turneul asiatic.

Misiune specială pentru Cristi Chivu 

Dincolo de aspectele contractuale, principalul scop al turcului este recuperarea completă din punct de vedere fizic. În ultimele sezoane a fost chinuit de accidentări, lucru care s-a reflectat și în minutele sale pe teren. De la apogeul fizic din era Simone Inzaghi, când a bifat 3502 minute în sezonul 2022-2023 și 3260 de minute în stagiunea 2023-2024, timpul său pe teren a scăzut dramatic. 

În sezonul precedent, mijlocașul a adunat doar 2137 de minute. Aceste cifre îngrijorătoare îl obligă pe actualul antrenor, românul Cristi Chivu, să adopte o strategie prudentă. Potrivit presei din Peninsulă, tehnicianul va trebui să gestioneze cu mare atenție efortul lui Calhanoglu, pentru a evita noi accidentări care i-ar putea compromite continuitatea în acest an competițional.

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