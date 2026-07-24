Rapid a început cu dreptul noul sezon de Superliga României, 1-0 contra Sepsi OSK, pe teren propriu, dar un mare absent a fost Claudiu Petrila! Din cauza uneiprobleme medicale, fotbalistul de atac nu a fost în lot la debutul lui Daniel Pancu, dar surse din cadru clubuluigiuleștean au declarat, pentru Sport.ro, că se așteaptărevenirea sa destul de curând.

Altfel, Pancu, stafful său tehnic și conducerea își pun mari speranțe în faptul că Petrila va putea face un sezon de Superliga României solid.

Claudiu Petrila, fotbalistul în care Daniel Pancu șiconducerea Rapidului își pun mari speranțe

Extrema stângă în vârstă de 25 de ani nu s-a regăsit pe foaia de joc din cauza unei probleme medicale apărute în timpul ședințelor de pregătire. Deși afecțiunea nu este una severă, stafful medical a hotărât să evite orice risc, astfel că fotbalistul a fost lăsat în afara lotului pentru meciul de pe teren propriu contra Sepsi OSK.

Această decizie a reprezentat o pierdere importantă pentru bucureșteni, având în vedere impactul jucătorului. Adus în iulie 2023 de la CFR Cluj, Petrila a strâns 102 partide, reușind să marcheze 19 goluri și să ofere 31 de pase decisive. Potrivit portalului Transfermarkt, valoarea sa de piață se ridică la 2.5 milioane de euro.

Petrila, care a consemnat un sezon trecut și cu anumite probleme medicale, a contabilizat, totuși, câteva realizări personale care trebuie remarcate: 36 de partide în toate competițiile, cinci goluri și 11 pase decisive!