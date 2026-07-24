EXCLUSIV Revenirea care entuziasmează Giuleștiul! Rapid speră la titlu cu fotbalistul de 2,5 milioane de euro

Revenirea care entuziasmează Giuleștiul! Rapid speră la titlu cu fotbalistul de 2,5 milioane de euro Superliga
SPORT.RO
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Rapid așteaptă revenirea și intrarea în formă a lui Claudiu Petrila. 

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Rapidclaudiu petrilaGiulestiSuperliga Romaniei
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Rapid a început cu dreptul noul sezon de Superliga României, 1-0 contra Sepsi OSK, pe teren propriu, dar un mare absent a fost Claudiu Petrila! Din cauza uneiprobleme medicale, fotbalistul de atac nu a fost în lot la debutul lui Daniel Pancu, dar surse din cadru clubuluigiuleștean au declarat, pentru Sport.ro, că se așteaptărevenirea sa destul de curând.

Altfel, Pancu, stafful său tehnic și conducerea își pun mari speranțe în faptul că Petrila va putea face un sezon de Superliga României solid.

Claudiu Petrila, fotbalistul în care Daniel Pancu șiconducerea Rapidului își pun mari speranțe

Extrema stângă în vârstă de 25 de ani nu s-a regăsit pe foaia de joc din cauza unei probleme medicale apărute în timpul ședințelor de pregătire. Deși afecțiunea nu este una severă, stafful medical a hotărât să evite orice risc, astfel că fotbalistul a fost lăsat în afara lotului pentru meciul de pe teren propriu contra Sepsi OSK.

Această decizie a reprezentat o pierdere importantă pentru bucureșteni, având în vedere impactul jucătorului. Adus în iulie 2023 de la CFR Cluj, Petrila a strâns 102 partide, reușind să marcheze 19 goluri și să ofere 31 de pase decisive. Potrivit portalului Transfermarkt, valoarea sa de piață se ridică la 2.5 milioane de euro.

Petrila, care a consemnat un sezon trecut și cu anumite probleme medicale, a contabilizat, totuși, câteva realizări personale care trebuie remarcate: 36 de partide în toate competițiile, cinci goluri și 11 pase decisive!

Claudiu Petrila, fără meci oficial din aprilie 2026

Astfel, Claudiu Petrila poate fi un pion important în mandatul lui Daniel Pancu. E un fotbalist care poate face diferența în orice moment și care poate aduce un foarte mare plus în zona ofensivă a giuleștenilor. Însă, are nevoie să se pună pe picioare nu doar din punct de vedere medical, ci să și aibă evoluții solide.

Deși a început sezonul 2025-2026 de Superliga României cu prestații excelente, finalul nu a fost unul atât de bun, consemnând o scădere evidentă.

Surse din cadrul clubului Rapid au transmis pentru Sport.ro că este de așteptat ca Petrila să aibă un ritm bun în timp, fiind credibil faptul că randamentul său vacrește de la o etapă la alta.

Pancu își pune mare încredere în decar, că poate aduceun mare plus în atac, dar acesta din urmă are nevoie ca, pe lângă rezolvarea problemelor medicale, să și treacă peste, poate, blocajul mental din finalul ediției trecutede Superliga, în care nu a reușit să aibă un joc atât de convingător.

Claudiu Petrila, de interes în zona arabă. Rapid tratează special cazul său

Aceleași surse din cadrul clubului au declarat pentru site-ul nostru că Petrila a fost, într-un mod mai mult sau mai puțin, în ideea unei oferte clare pentru Rapid, în atenția unor formații din zona arabă.

Însă, datorită stabilității financiare, echipa din Giulești are pretenții ridicate pentru cei mai buni jucători, iar cazul lui Petrila este, cu atât mai mult, unul special. Pe placul conducerii și al fanilor din cartierul Giulești, cu greu poate pleca de la Rapid, fiind considerat un fotbalist cu potențial foarte mare.

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