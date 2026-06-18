Antrenorul Odoroabă a fost contrat de trei jucători importanți

SCM Zalău a decis să mizeze pe antrenorul Ștefan Odoroabă și în stagiunea viitoare, dar prelungirea înțelegerii cu tehnicianul bucureștean de 45 de ani, care deține licența UEFA Pro, poate aduce o reformare din temelii a lotului. Conform presei locale, Odoroabă ar fi avut un conflict cu jucătorii Alexandru Cherecheş, Sergiu Pop şi Cosmin Meşter, pe finalul ediției trecute de campionat.

Conducerea clubului și staff-ul tehnic va avea o întâlnire pentru a stabili cărui fotbalist i se va fi oferi prelungirea contractelor, în condițiile în care o parte a vestiarului s-ar fi raliat protestatarilor și s-ar considera că au tratat meciurile oficiale cu superficialitate.

În sezonul 2025-2026, SCM Zalău a terminat Seria 4 din Liga 3 pe locul al treilea (la egalitate de puncte cu Sănătatea Cluj, 24 puncte, dar cu un golaveraj superior), după Știința Politehnica Timișoara (32p) și Unirea Alba Iulia (27p).

Niakate, D. Pop și R. Pop, singurii jucători siguri că rămân la Zalău

Sălăjenii mai au contract doar cu stoperii Abdoulaye Niakate (26 de ani) și Daniel Pop (27 de ani), iar printre jucătorii cunoscuți din lotul din sezonul trecut se numără Azdren Llullaku (38 de ani), Dinu Moldovan (36 de ani), Mihai Stancu (30 de ani), Ștefan Cană (25 de ani), Emanuel Dat (25 de ani), Andrei Istrate (24 de ani) sau Tudor Lucaci (22 de ani). Veteranul Llullaku ar fi refuzat deja negocierile pentru un nou contract, acesta urmând să evolueze la alte echipe din România sau din diviziile inferioare din Italia.

Prima achiziție din această perioadă de mercato este Rareș Pop (27 de ani), portar care a mai evoluat la FCU Cluj, Odorheiu Secuiesc, Sticla Arieșul Turda, Chindia Târgoviște, Oțelul Galați, Unirea Dej și Hidro Mecanica Șugag. Clubul sălăjean este finanțat de Primăria Municipiului Zalău și are secții de fotbal, volei, karate, judo, tenis, box, tenis de masă și sport pentru persoane cu nevoi speciale.

Foto - Sport Club Municipal Zalău (FB)