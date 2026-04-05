Moment incredibil în SCM Zalău - Corona Brașov, ultimul act din competiția masculină.

UPDATE Federația Română de Volei a făcut următoarele precizări:

”🏐 CUPA ROMÂNIEI LOTERIA ROMÂNĂ

⭕ Dramatism maxim în finala masculină a Cupei României, disputată la Blaj. SCM Zalău a câștigat în fața Coronei Brașov, desi Brașovul egalase situația la seturi, 2-2, după 34-32!

⭕ Sălăjenii au contestat însă faptul că pe parcursul setului 4, la 24-23 pentru ei, Brașovul a avut un singur jucător roman pe teren! După verificările video, s-a observat că regula de a avea minimum doi români pe teren fusese, într-adevăr, încălcată! În aceste condiții, finalul setului nu a mai contat, iar Zalăul a câștigat cu 3-1, setul 4 la masa verde!

⭕ În ciuda acestui final, a fost un meci senzațional, în care ambele echipe au arătat un volei de cea mai bună calitate. Cu 600 de suporteri în spate, care au făcut o atmosferă senzațională, zălăuanii s-au bucurat la final de a șasea Cupă a României. Zece ani trecuseră de la precedentul trofeu câștigat”.

Știrea inițială

Echipa SCM Zalău a câştigat duminică trofeul Cupa României la volei masculin, după finala cu formaţia Corona Braşov, la Turneul Final Four, găzduit de Blaj. 

Trofeul a venit după ce adversarii de la Corona Braşov au încălcat regula privind numărul minim de jucători români aflaţi pe teren.

Duminică seara are loc şi finala feminină, Volei Alba Blaj - Dinamo.

SCM Zalău - Corona Brașov 3-2: ”SCM Zalău, regina voleiului românesc!”

“SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin după o finală dramatică în faţa celor de la Corona Braşov!”, se arată pe pagina de Facebook a SCM Zalău.

A fost un meci electrizant, cu răsturnări de situaţie şi un nivel incredibil de luptă din partea ambelor echipe. 

După patru seturi intense, scorul era egal, 2-2 (20-25, 27-25, 25-14, 32-34), însă finalul a adus momentul decisiv. 

Corona Braşov a comis o schimbare greşită în ultimul set, încălcând regula privind numărul minim de jucători români aflaţi pe teren, iar acest lucru a înclinat definitiv balanţa în favoarea Zalăului, precizează clubul învingător.

În semifinale, SCM Zalău a eliminat campioana Dinamo Bucureşti, în timp ce Corona Braşov a trecut de Arcada Galaţi.

În 2025, trofeul a fost câştigat în premieră de Corona Braşov.

Tot duminică, la Blaj, va avea loc şi finala Cupei României la feminin, între campioana şi deţinătoarea trofeului, Volei Alba Blaj, şi Dinamo Bucureşti.

Volei Alba Blaj are în palmares cinci trofee, inclusiv cel din 2025, scrie news.ro.

