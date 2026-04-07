Inimă de tată campion! Cristi Bartha a cucerit Cupa României pentru fetița sa, aflată în spital

Inimă de tată campion! Cristi Bartha a cucerit Cupa României pentru fetița sa, aflată în spital Volei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Blajul a redevenit centrul universului voleibalistic autohton, găzduind un cuplaj de gală pentru finalele Cupei României.

TAGS:
Cristi BarthaVoleiZalauCupa Romaniei
Din articol
  • Într-o atmosferă electrizantă, cu galerii venite din toate colțurile țării, SCM Zalău a dat lovitura la masculin, în timp ce Volei Alba Blaj și-a reconfirmat statutul de forță în competiția feminină.

Evenimentul a fost marcat de meciuri de o calitate excepțională, o gafă de regulament rară în setul decisiv al băieților și lacrimile unui veteran de 41 de ani.

Finala masculină a adus față în față două echipe cu ambiții uriașe: SCM Zalău și Corona Brașov. Sălăjenii s-au impus cu scorul de 3-1 (20-25, 27-25, 25-14, 25-0), însă deznodământul a fost unul atipic. După ce Corona a câștigat primul set, Zalăul a revenit spectaculos, adjudecându-și următoarele două acte. Momentul de cotitură s-a produs în setul al patrulea, când echipa din Brașov a comis o eroare administrativă fatală: nu a respectat „regula românilor” (obligativitatea de a avea în permanență jucători autohtoni pe teren conform regulamentului), fapt ce a dus la pierderea setului la „masa verde”, scor 25-0, și implicit a trofeului.

Cristi Bartha, declarație cu ochii în lacrimi: „Trofeul e pentru fetița mea”

Cristi Bartha, veteranul de 41 de ani al Zalăului, a trăit succesul la intensitate maximă. Imediat după ce colegii l-au „botezat” cu apă în timpul interviului, ridicătorul a izbucnit în lacrimi, dedicând victoria familiei sale care trece prin momente grele. „Nu ne-am dorit să câștigăm așa, cu o greșeală de partea lor, că a lipsit un român din teren, dar regulile sunt făcute de toată lumea și trebuie să fie respectate. Sunt foarte fericit. Meciul ăsta este pentru soția mea care e în spital și pentru mica mea cea mică. Vreau să le doresc tot binele și trofeul este pentru ele. Le iubesc foarte mult și sper să se facă bine”, a declarat Bartha, vizibil emoționat.

Pentru antrenorul Adrian Feher, acesta este primul trofeu din noua postură, după o carieră glorioasă ca jucător: „Am câștigat trei Cupe cu Zalău ca jucător, acum iată prima Cupă ca antrenor. Sunt foarte fericit pentru că sunt atașat de acest oraș. Avem jucători cu caractere extrem de puternice, care nu cedează niciodată. Dedicăm victoria orașului Zalău. Să ai aproape 600 de spectatori care vin 200 de kilometri este un lucru extrem de plăcut, dar și o presiune mare să nu-i dezamăgești.”

Volei Alba Blaj, victorie „de infarct” în fața lui Dinamo

La feminin, finala a fost un thriller autentic. Gazdele de la Volei Alba Blaj au învins cu scorul de 3-2 (25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17) pe Dinamo București, într-un meci în care balanța a înclinat dintr-o parte în alta până la ultimul punct al setului decisiv.

Ariana Pîrv a subliniat greutatea acestui succes: „A fost o victorie foarte, foarte grea. A fost mai mult o victorie de echipă. Știam că avem nevoie de toate resursele și așa a fost până la final. Este un trofeu mai suferit, dar ne bucurăm enorm. Este greu să joci în postură de favorită în fața propriului public, presiunea este mare, nu voiam să îi dezamăgim. Dedic trofeul fetiței mele, familiei mele, părinților mei”.

La rândul său, liberoul Diana Vereș, desemnată anul trecut jucătoarea română a anului, a punctat importanța prospețimii lotului: „Fiecare trofeu e important și diferit. Avem o echipă nouă, mai tânără, care și-a dorit enorm acest lucru. Încerc să las presiunea deoparte, deși uneori este greu. Victoria o dedic familiei mele”, a spus ea

Adin Cojocaru: „Un eveniment care a dat o frumusețe aparte voleiului”

Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, s-a declarat impresionat de nivelul competiției și de parteneriatul cu Loteria Română care a susținut acest eveniment.

„Am avut un spectacol frumos, sala plină și galerii de la toate cele patru echipe, ceea ce a ridicat vibe-ul competiției. În această relație pe care am construit-o cu Loteria Română, suntem foarte fericiți. Am reușit să dăm o frumusețe Cupei, cu mai mult public și mai mult entuziasm. Calitatea jocului a fost evidentă și se va transfera cu siguranță și în bătăliile finale pentru titlul național”, a afirmat președintele FRV la finalul unei zile de neuitat.

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!