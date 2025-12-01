După ce GSP a dezvăluit duminică seria de reclamații venite dinspre vestiar la adresa comportamentului lui Gheorghe Tadici, astăzi a venit rândul unei noi mărturii cutremurătoare. Marius Bălan, tatăl Francescăi Bălan, handbalista de 20 de ani care a refuzat să se mai prezinte la antrenamente, a lansat un atac dur la adresa tehnicianului, vorbind despre umilințe fizice și psihice greu de imaginat.



Tensiunea a atins cote maxime la poalele Meseșului. Părintele sportivei susține că metodele fostului selecționer au depășit orice limită a sportivității, transformând viața jucătoarelor într-un coșmar continuu.



"Le strânge șmecherește până le învinețește"



Marius Bălan a descris un tablou sumbru al vieții de la echipă, acuzându-l pe antrenor că își terorizează elevele. Acesta a povestit episoade în care Tadici ar fi recurs la gesturi de o agresivitate subtilă, dar dureroasă, ferite de ochii camerelor TV.



"Pune mâna pe fete, pe antebraț sau pe biceps, și le strânge foarte tare. Le strânge șmecherește și de la televizor nu-ți dai seama cât de tare le-a strâns, dar le învinețește", a tunat tatăl jucătoarei.



Mai mult, acesta a relatat un incident halucinant legat de alimentația fetelor după un meci, susținând că antrenorul le-ar fi interzis accesul la mâncare. "După un meci, când au plecat la restaurant, la hotel, le-a luat mâncarea din față. Au venit rupte de foame la noi, să le dăm noi să mănânce! Este incredibil", a adăugat Bălan.



Amenințări cu influența de la Federație



Conflictul nu se rezumă doar la tratamentul din timpul cantonamentelor. Marius Bălan a dezvăluit că Tadici ar fi încercat să intimideze familia folosindu-se de poziția sa în structurile handbalului românesc, sugerând că orice demers împotriva lui este sortit eșecului.



"Ne-a amenințat că e membru în Consiliul de Administrație și să nu ne facem vreodată iluzii că o să câștigăm, că are la degetul mic Federația, că o va suspenda nu știu cât pe jucătoare", a precizat tatăl handbalistei.



În replică, Gheorghe Tadici a respins acuzațiile și a sugerat pentru sursa citată mai sus că Francesca Bălan ar fi fost deja "sub tratament psihologic" și că nu crede că aceasta mai poate face performanță. Afirmațiile au fost negate vehement de tatăl fetei, care a punctat că problemele au apărut strict din cauza mediului toxic de la echipă: "Francesca a fost foarte OK, până când lucrurile s-au acumulat. (...) Acum este un copil extraordinar, și-a revenit, este OK. Dar dacă ai pomenit cuvântul Zalău, e o traumă".