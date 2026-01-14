HC Zalău - Gloria Bistrița, LIVE VIDEO

În prima etapă a returului din Liga Florilor, HC Zalău o întâlnește azi, pe teren propriu, pe Gloria Bistrița. Confruntarea e transmisă LIVE pe Pro Arena și VOYO.

HC Zalău - Gloria Bistrița, LIVE de la 15:00

Situația din clasament a celor două e diametral opusă - VEZI CLASAMENTUL din Liga Florilor. În timp ce gruparea lui Tadici se luptă pentru a se menține în primul eșalon valoric al handbalului românesc, formația lui Carlos Viver țintește titlul și e o mare rivală a principalei candidate, CSM București, echipă pregătită în prezent de fosta mare hanbalistă, Bojana Popovic.

Antrenorul care a adus României argintul la Mondialul feminin din 2005, Gheorghe Tadici, are ca obiectiv locul 10, pentru a evita barajul de menținere / retrogradare în principalul eșalon din handbalul feminin românesc.

Gloria Bistrița vizează medaliile de aur în Liga Florilor, fiind la două puncte distanță de liderul CSM București. Formația spaniolului Carlos Viver are cel mai bun golaveraj din Liga Florilor, campionat transmis de Pro Arena și VOYO. Trupa lui Viver a strâns 10 victorii.

Etapa a 12-a din Liga Florilor



CSM Slatina – Rapid București: 29-29

CSM Galați – Corona Brașov: 22-29

HC Zalău – Gloria Bistrița (miercuri, 14 ianuarie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Alin Gherman – Adrian Moldovan (Baia Mare). Observator: C. Mihai (Brașov)

CS Minaur Baia Mare – CSM București (miercuri, 14 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Victor Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

SCM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Brăila (sâmbătă, 17 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita). Observator: A. Dima (Galați)

CSM Târgu Jiu – SCMU Craiova (duminică, 18 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: M. Mărgărit (Ploiești)

