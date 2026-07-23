Reacția lui Jovo Lukic după nebunia din U Cluj - Brann: "Toată lumea credea că e gata"

Reacția lui Jovo Lukic după nebunia din U Cluj - Brann: &quot;Toată lumea credea că e gata&quot; Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Cluj a obținut o remiză contra lui SK Brann, scor 2-2, în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, disputată la Sfântu Gheorghe.

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Dominată copios în special la capitolul posesiei, U Cluj s-a văzut condusă de SK Brann după 40 de minute, când Niklas Castro a deschis scorul. Tot norvegii au marcat și în startul reprizei secunde, prin Felix Myhre.

Reacția lui Jovo Lukic după nebunia din U Cluj - Brann

Condus la două goluri, Cristiano Bergodi a efectuat nu mai puțin de 4 schimbări după o oră de joc, iar finalul partidei a fost extraordinar pentru U Cluj. Jovo Lukic, revenit după participarea la Cupa Mondială, a redus din handicap cu o lovitură de cap, în minutul 85, iar Pedro Pinho a egalat în minutul 88. Mai mult, ardelenii au lovit bara în prelungiri pentru Marius Ștefănescu.

Jovo Lukic, autorul primului gol al lui U Cluj și golgheterul ardelenilor din sezonul trecut, a tras câteva concluzii după meci și a refuzat să vorbească despre un transfer.

"A fost un meci foarte greu. Nu ne-am găsit ritmul în posesie. Toată lumea credea că meciul e gata, dar în ultimele minute am reușit să revenim. Nu e un rezultat foarte rău și avem șanse la calificare. Nu sunt încă complet pregătit, dar de la meci la meci voi fi tot mai bine.

Va fi un meci similar în Norvegia, foarte complicat, dar trebuie să fim mai puternici decât aici. Trebuie să fim la sută la sută în fiecare duel. Toți trebuie să luptăm pentru fiecare minge și pentru fiecare duel.

Despre transfer? Sunt jucătorul lui U Cluj și mă gândesc la această echipă să treacă în turul următor", a spus Jovo Lukic.

Returul dintre Brann și U Cluj se joacă în Norvegia, joi, 30 iulie, de la ora 20:00.

U Cluj, duel cu Apollon dacă trece de Brann

În cazul în care va trece de SK Brann, U Cluj se va duela în turul 3, aproape sigur, cu Apollon Limassol. Ciprioții au câștigat clar prima manșă cu Dila Gori, disputată în Georgia, scor 4-0!

Apollon a marcat câte două goluri în fiecare repriză: Brandon Thomas (14'), Gaetan Weissbeck (28'), Tedo Kikabidze (51' - autogol) și Alen Ozbolt (88'). Dila Gori a jucat în inferioritate numerică din minutul 40, după eliminarea directă a lui Nana Donkor.

Returul dintre Apollon și Dila Gori va avea loc în Cipru, marți, 28 iulie, de la ora 20:00. 

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