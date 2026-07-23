Reacția lui Jovo Lukic după nebunia din U Cluj - Brann: "Toată lumea credea că e gata"

Dominată copios în special la capitolul posesiei, U Cluj s-a văzut condusă de SK Brann după 40 de minute, când Niklas Castro a deschis scorul. Tot norvegii au marcat și în startul reprizei secunde, prin Felix Myhre.

Reacția lui Jovo Lukic după nebunia din U Cluj - Brann

Condus la două goluri, Cristiano Bergodi a efectuat nu mai puțin de 4 schimbări după o oră de joc, iar finalul partidei a fost extraordinar pentru U Cluj. Jovo Lukic, revenit după participarea la Cupa Mondială, a redus din handicap cu o lovitură de cap, în minutul 85, iar Pedro Pinho a egalat în minutul 88. Mai mult, ardelenii au lovit bara în prelungiri pentru Marius Ștefănescu.

Jovo Lukic, autorul primului gol al lui U Cluj și golgheterul ardelenilor din sezonul trecut, a tras câteva concluzii după meci și a refuzat să vorbească despre un transfer.

"A fost un meci foarte greu. Nu ne-am găsit ritmul în posesie. Toată lumea credea că meciul e gata, dar în ultimele minute am reușit să revenim. Nu e un rezultat foarte rău și avem șanse la calificare. Nu sunt încă complet pregătit, dar de la meci la meci voi fi tot mai bine.

Va fi un meci similar în Norvegia, foarte complicat, dar trebuie să fim mai puternici decât aici. Trebuie să fim la sută la sută în fiecare duel. Toți trebuie să luptăm pentru fiecare minge și pentru fiecare duel.

Despre transfer? Sunt jucătorul lui U Cluj și mă gândesc la această echipă să treacă în turul următor", a spus Jovo Lukic.

Returul dintre Brann și U Cluj se joacă în Norvegia, joi, 30 iulie, de la ora 20:00.