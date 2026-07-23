Cele două echipe și-au dat întâlnire la Sf. Gheorghe, pe stadionul lui Sepsi OSK, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-2.

”Insistă Lukic să plece?” După 2-2 cu Brann, ”U” Cluj a făcut anunțul despre transferul marcatorului de la CM 2026

După meci, Radu Constantea, președintele lui ”U” Cluj, a fost întrebat despre Jovo Lukic, atacantul ardelenilor care a înscris la Sf. Gheorghe, dar și la CM 2026 unde a fost prezent alături de naționala Bosniei.

”Cam ăsta era planul cu Lukic. Să începem cu Alibec și el să intre după. Jumătate de oră a confirmat și el.

Sunt discuții cu Lukic, au fost oferte și pe care le-am refuzat. Nici pe Coubiș nu aveam plan să-l vindem, dar a fost o șansă bună pentru el să joace în fotbalul britanic.

Noi nu plănuim să mai vindem pe nimeni, dar dacă vine o ofertă bună ne gândim. Cu LUkic au fost discuții serioase și oferte, dar le-am refuzat.

(n.r. Insistă să plece?) Nu. Se simte foarte bine la club și nu sunt discuții că își dorește neapărat să plece. Dar o să ținem cont, dacă e o ofertă bună pentru club și el vrea să plece, atunci o să ținem cont de el”, a spus Radu Constantea la televiziunea Digi Sport.

Cât despre meci, oficialul ardelenilor a evidențiat că ”U” Cluj merge cu optimism în Norvegia, la meciul retur contra lui Brann.

”Suntem mulțumiți cu rezultatul de egalitate, chiar dacă echipa din Norvegia a jucat bine în prima repriză, chiar până în minutul 60. Mă bucur că am reușit să revenim. Mergem cu optimism în retur.

Ne-a lipsit un pic experiența în competițiile europene. Eu cred că e un rezultat bun pentru noi. Dacă reușeam să jucăm pe Cluj-Arena era un plus. Clar aveam un plus”, a mai spus președintele ”șepcilor roșii”.

La turneul final din SUA, Mexic și Canada, Jovo Lukic a jucat o oră împotriva Canadei (1-1), în primul meci din faza grupelor, când a și înscris în minutul 45+1, a bifat patru minute cu Elveția (1-4) în a doua rundă, apoi a fost rezervă neutilizată cu Qatar (3-1) și SUA (0-2).