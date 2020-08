"Are oferta din Italia!" A inceput ASALTUL de OFERTE la Botosani! Dupa ce Chindris s-a inteles cu Mouscron, un alt fotbalist e dorit in strainatate

Botosani se pregateste sa-i dea drumul altui tanar de perspectiva din echipa.

Denis Harut (21 de ani) s-a transferat in 2019 de la Timisoara la FC Botoșani, acolo unde a devenit ulterior titular pe postul de fundas dreapta datorita regulii U21 impusa in Liga 1. In toata aceasta perioada, Harut a evoluat in 34 de meciuri, capatand experienta si atragand cluburi chiar din afara tarii. Desi cei de la Botosani au afirmat ca nu vor sa mai dea drumul niciunui jucator, deoarece prioritatea lor din acest moment este Europa League, moldovenii ar putea totusi sa primeasca o super oferta pe tanarul jucator.

"Am oferte si pentru Harut, dar nu pleaca acum. Eu am mai zis, dar lumea radea de mine cand spuneam ca e de nationala mare. O sa vedeti voi unde ajunge, eu nu prea ma insel. Eu stiu ca are oferta din Italia, dar domnul Iftime stie mai bine. In momentul asta nu se pune problema ca Harut sa plece.

Harut e fundas dreapta, dar l-am mai folosit in centru cand nu l-am avut pe Miron. A avut 4-5 meciuri cand a jucat cu Chindris si au facut-o foarte bine, chiar daca aveam un cuplu defensiv de 20 de ani. Eu as vrea sa-l folosesc mai mult in dreapta", a declarat Marius Croitoru la Digi Sport.

900.000 de euro este cota de piata a fundasului conform Transfermarkt.