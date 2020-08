Chindris rupe tacerea! Transferul sau in Belgia a picat: "Nu stiu unde s-au blocat discutiile!" Ce spune despre mutarea la FCSB

Andrei Chindris (21 de ani) a marcat un gol in victoria Botosaniului de astazi, scor 3-2 cu Arges.

In urma cu cateva zile, Chindris era dat ca si transferat la Mouscron, in Belgia, insa mutarea a picat. Fundasul spune ca nu stie unde s-au blocat negocierile si va ramane in continuare la Botosani.

Chindris a refuzat-o in primavara pe FCSB si spune ca nu regreta alegerea pe care a facut-o atunci:

"Au fost niste discutii, era posibil sa plec, dar ma asteptam la orice. In momentul acesta sunt aici si dau totul pe teren.

Nu stiu unde s-au blocat discutiile, dar asta este. Nu stiu daca mai e vreo sansa sa plec. Au mai fost inainte variante si din strainate si din Romania. Momentan sunt aici si trebuie sa dau totul pentru Botosani.

Nu regret ca n-am semnat cu FCSB, sunt deciziile mele si trebuie sa le accept", a spus Chindris la Digi Sport.