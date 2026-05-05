GALERIE FOTO Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet

Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo trece într-o nouă etapă. În cursul zilei de luni, clubul a publicat sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027.

TAGS:
Sigla Dinamologo dinamoemblema dinamoDinamo
Din articol

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Dinamo a dat 20.000 de euro pentru noua siglă a echipei

Andrei Nicolescu s-a apărat după reacțiile negative apărute în mediul online și a spus că noul logo respectă ”esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”. Noua siglă a ”roș-albilor” a fost creația unei firme specializate în ”rebranding strategic”, așa cum a anunțat și șeful clubului.

În plus, construirea unei noi identități pentru Dinamo, care a durat aproape un an de zile, după cum spune Nicolescu, a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, notează ProSport.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

  • Dinamo 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

Dinamo, forțată să-și schimbe sigla!

Ca urmare a ieșirii din insolvență, Dinamo este, în sfârșit, eligibilă pentru a participa în cupele europene. Are șanse bune, ținând cont că ocupă locul patru, care va duce, foarte probabil, la barajul cu o echipă din play-out pentru Conference League. 

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
Noua siglă a lui Dinamo l-a enervat pe Cristi Borcea: ”Cum să faci așa ceva? E poză de Playboy”
Noua siglă a lui Dinamo l-a enervat pe Cristi Borcea: ”Cum să faci așa ceva? E poză de Playboy”
ULTIMELE STIRI
Manchester City dă lovitura: contract pe 4 ani pentru starul englez
Manchester City dă lovitura: contract pe 4 ani pentru starul englez
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
Arsenal - Atletico Madrid (22:00). Aflăm prima finalistă a sezonului 2025-2026 din UCL! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Arsenal - Atletico Madrid (22:00). Aflăm prima finalistă a sezonului 2025-2026 din UCL! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Liverpool e gata să transfere un jucător de la Barcelona pentru 80.000.000€
Liverpool e gata să transfere un jucător de la Barcelona pentru 80.000.000€
„Creierul” tenisului românesc a refuzat America: „Prețul nu a mai contat, dar l-am plătit scump”
„Creierul” tenisului românesc a refuzat America: „Prețul nu a mai contat, dar l-am plătit scump”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A
Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Alte subiecte de interes
Noua siglă a lui Dinamo l-a enervat pe Cristi Borcea: ”Cum să faci așa ceva? E poză de Playboy”
Noua siglă a lui Dinamo l-a enervat pe Cristi Borcea: ”Cum să faci așa ceva? E poză de Playboy”
A răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: ”E urâtă rău de tot! E strâmbă”
A răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: ”E urâtă rău de tot! E strâmbă”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!