Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Dinamo a dat 20.000 de euro pentru noua siglă a echipei

Andrei Nicolescu s-a apărat după reacțiile negative apărute în mediul online și a spus că noul logo respectă ”esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”. Noua siglă a ”roș-albilor” a fost creația unei firme specializate în ”rebranding strategic”, așa cum a anunțat și șeful clubului.

În plus, construirea unei noi identități pentru Dinamo, care a durat aproape un an de zile, după cum spune Nicolescu, a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, notează ProSport.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV și Sport.ro.