Decizia lui Dan Petrescu, chinuit de boală: „Asta va face 100%!“

Dan Petrescu, un perfecționist și un „maniac“ al fotbalului, a fost nevoit să ia o pauză din luna august a anului trecut, după ce problemele sale de sănătate s-au agravat.
După ce a demisionat de la CFR Cluj, în urma eșecului îngrozitor cu Hacken (Suedia), scor 2-7, în prima manșă a play-off-ului Conference League, „Super Dan“ s-a convins că nu mai e de stat pe bancă. Nici din cauza situației echipei, nici din cauza stării sale de sănătate.
Bogdan Mara a făcut marele anunț
La 7 luni după momentul în care a luat o pauză profesională, ocupându-se de sănătatea sa, Dan Petrescu își pregătește revenirea în fotbal. Detaliile le-a oferit Bogdan Mara (48 de ani), în dialog cu Fanatik.
„Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate, în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins! Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare“, a anunțat Bogdan Mara.