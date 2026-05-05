NEWS ALERT Manchester City dă lovitura: contract pe 4 ani pentru starul englez

Manchester City dă lovitura: contract pe 4 ani pentru starul englez Premier League Lovitură pentru Manchester City! Ar putea primi o sancțiune imensă 
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City a rezolvat o mutare importantă încă din primăvară.

TAGS:
Phil FodenManchester CityPremier League
Din articol

Echipa antrenată de Pep Guardiola își dorește să își mențină statutul de echipă mare, astfel că în fiecare vară face transferuri importante pentru a se lupta la toate trofeele puse în joc.

Manchester City vrea să rezolve prelungirile contractelor jucătorilor importanți cât mai curând posibil, pentru a nu îi pierde.

Manchester City dă lovitura: Phil Foden semnează

  • Imago1074807270
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Phil Foden este unul dintre jucătorii importanți ai „cetățenilor”, chiar dacă în ultimele două sezoane nu a mai fost starul din stagiunea 2023-2024. În acel sezon, mijlocașul englez a avut un rol esențial la câștigarea campionatului și a fost numit jucătorul anului în Premier League.

Fotbalistul de 25 de ani a ajuns la un acord cu Manchester City pentru o prelungire pe patru ani a contractului său care se încheie în vara anului 2027, conform Sky Sports.

Phil Foden are zece goluri și cinci pase decisive în 46 de partide jucate, în tricoul echipei lui Pep Guardiola.

80 de milioane de euro este cota mijlocașului ofensiv englez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Pep Guardiola, surprinzător la finalul meciului cu Everton:: „Am fost extraordinari!”

Manchester City a remizat pe terenului lui Everton, scor 3-3, într-un meci din runda 35 de Premier League.

„Cetățenii” au fost conduși cu 3-1 în finalul partidei, în urma reușitelor lui Barry (68', 81') și O'Brien (73'), dar au încheiat la egalitate după ce Haaland (83') și Doku (43', 90+7') au egalat pe final.

Antrenorul lui Manchester City s-a arătat mulțumit de punctul smuls de echipa sa în ultimele minute, chiar dacă echipa care are de beneficiat de pe urma acestei remize este Arsenal.

Pep Guardiola a pus accent pe faptul că echipa sa va lupta până la final cu „tunarii” și va încerca să cucerească titlul în Premier League.

„Am fost extraordinari! Luăm punctul și, până nu se termină, vom continua.

Meciurile în deplasare la Everton sunt întotdeauna dificile. Le acord credit pentru calmul, agresivitatea și nivelul la care au jucat. Nu am nimic de spus.”, a spus Pep Guardiola, conform Sky Sports.

În urma acestei remize, Manchester City s-a apropiat la doar cinci punte de liderul Arsenal, dar are un meci în minus față de echipa lui Mikel Arteta.

Dacă cele două formații își vor câștiga meciurile rămase, atunci Arsenal va deveni noua campioană din Premier League.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
Vor să o detroneze pe Inter! Rivala lui Cristi Chivu se întărește: fotbaliști de la Manchester City și Liverpool
Vor să o detroneze pe Inter! Rivala lui Cristi Chivu se întărește: fotbaliști de la Manchester City și Liverpool
Manchester City ”deraiază”, Arsenal e mare favorită! Cum arată finalul de sezon din Premier League
Manchester City ”deraiază”, Arsenal e mare favorită! Cum arată finalul de sezon din Premier League
Pep Guardiola a uimit pe toată lumea după ce Manchester City a pierdut puncte cu Everton: „Am fost extraordinari!”
Pep Guardiola a uimit pe toată lumea după ce Manchester City a pierdut puncte cu Everton: „Am fost extraordinari!”
ULTIMELE STIRI
Dumitru Dragomir a numit fotbalistul care nu trebuie să dispară de la FCSB: ”Pierde 20 la sută din echipă”
Dumitru Dragomir a numit fotbalistul care nu trebuie să dispară de la FCSB: ”Pierde 20 la sută din echipă”
Decizia lui Dan Petrescu, chinuit de boală: „Asta va face 100%!“
Decizia lui Dan Petrescu, chinuit de boală: „Asta va face 100%!“
Andreea Elena Bujancă e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Andreea Elena Bujancă e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
Arsenal - Atletico Madrid (22:00). Aflăm prima finalistă a sezonului 2025-2026 din UCL! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Arsenal - Atletico Madrid (22:00). Aflăm prima finalistă a sezonului 2025-2026 din UCL! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri | Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
Decizia lui Dan Petrescu, chinuit de boală: „Asta va face 100%!“
Decizia lui Dan Petrescu, chinuit de boală: „Asta va face 100%!“
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
„Cutremur“ la Real Madrid: Arbeloa pleacă! Înlocuitorul vine din Premier League
Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet
Cât a costat-o pe Dinamo sigla care a făcut ”valuri” pe internet
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
Andreea Elena Bujancă e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Andreea Elena Bujancă e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
Phil Foden a părăsit de urgență cantonamentul Angliei de la EURO! Care a fost motivul
Phil Foden a părăsit de urgență cantonamentul Angliei de la EURO! Care a fost motivul
Cel mai bun jucător din Premier League vine de la Manchester City, dar NU este Erling Haaland!
Cel mai bun jucător din Premier League vine de la Manchester City, dar NU este Erling Haaland!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!