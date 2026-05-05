Manchester City vrea să rezolve prelungirile contractelor jucătorilor importanți cât mai curând posibil, pentru a nu îi pierde.

Echipa antrenată de Pep Guardiola își dorește să își mențină statutul de echipă mare , astfel că în fiecare vară face transferuri importante pentru a se lupta la toate trofeele puse în joc.

Phil Foden este unul dintre jucătorii importanți ai „cetățenilor”, chiar dacă în ultimele două sezoane nu a mai fost starul din stagiunea 2023-2024. În acel sezon, mijlocașul englez a avut un rol esențial la câștigarea campionatului și a fost numit jucătorul anului în Premier League.

Fotbalistul de 25 de ani a ajuns la un acord cu Manchester City pentru o prelungire pe patru ani a contractului său care se încheie în vara anului 2027, conform Sky Sports.

Phil Foden are zece goluri și cinci pase decisive în 46 de partide jucate, în tricoul echipei lui Pep Guardiola.

80 de milioane de euro este cota mijlocașului ofensiv englez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Pep Guardiola, surprinzător la finalul meciului cu Everton:: „Am fost extraordinari!”

Manchester City a remizat pe terenului lui Everton, scor 3-3, într-un meci din runda 35 de Premier League.

„Cetățenii” au fost conduși cu 3-1 în finalul partidei, în urma reușitelor lui Barry (68', 81') și O'Brien (73'), dar au încheiat la egalitate după ce Haaland (83') și Doku (43', 90+7') au egalat pe final.

Antrenorul lui Manchester City s-a arătat mulțumit de punctul smuls de echipa sa în ultimele minute, chiar dacă echipa care are de beneficiat de pe urma acestei remize este Arsenal.

Pep Guardiola a pus accent pe faptul că echipa sa va lupta până la final cu „tunarii” și va încerca să cucerească titlul în Premier League.

„Am fost extraordinari! Luăm punctul și, până nu se termină, vom continua.

Meciurile în deplasare la Everton sunt întotdeauna dificile. Le acord credit pentru calmul, agresivitatea și nivelul la care au jucat. Nu am nimic de spus.”, a spus Pep Guardiola, conform Sky Sports.

În urma acestei remize, Manchester City s-a apropiat la doar cinci punte de liderul Arsenal, dar are un meci în minus față de echipa lui Mikel Arteta.

Dacă cele două formații își vor câștiga meciurile rămase, atunci Arsenal va deveni noua campioană din Premier League.