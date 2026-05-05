Florin Tănase (31 de ani) are viitorul incert la FCSB, după ce s-a zvonit că ar prioritiza un transfer în străinătate, în cazul în care va prinde un contract de nerefuzat.

Dumitru Dragomir este convins că Florin Tănase ar reprezenta o pierdere enormă pentru FCSB și îi cere lui Becali să-i ofere un salariu mai mare, pentru a-l ține cel puțin încă un sezon la echipă.

Dragomir: ”Dacă pleacă Tănase, FCSB pierde 20 la sută din echipă”

„FCSB pierde 20% din echipă dacă pleacă Tănase. E fotbalist, mă… I-aș prelungi contractul actual. I-aș da tot 40 de mii pe lună ca să rămână. Gigi i-a mai făcut avantaje.

I-a dat un teren lângă mine, nu știu dacă cu reducere de preț… E un teren pe care cred că a dat vreo 2 milioane și scoate din el 10. Tănase are bani mulți. El stă de la 10 milioane în sus, lejer…”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.

La FCSB, Tănase s-a întors gratis în 2024, după ce a evoluat în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, pentru Al-Jazira și Al-Okhdood. În 2022 a fost o adevărată lovitură pe plan financiar pentru Gigi Becali, care a încasat trei milioane de euro de pe urma transferului său.

Favoritul lui Gigi Becali a fost, și în acest sezon, printre cei mai eficienți jucători de la echipă. În 49 de etape a marcat de 16 ori, în toate competițiile, cifră la care se mai adaugă și alte opt assist-uri.

Florin Tănase: ”Nu am discutat absolut nimic”

Întrebat recent despre viitorul său, Florin Tănase a ezitat să ofere un răspuns clar și a mutat atenția spre ultimele meciuri din acest sezon, cruciale pentru cei de la FCSB, care își propun câștigarea barajului pentru Conference League.

Pentru calificarea în cupele europene, campioana en-titre trebuie să învingă o echipă din play-out pe teren propriu, dar și o echipă din play-off, în deplasare.

„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, eu sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să discutăm, nu avem de ce să ne grăbim. În iarnă, am ales să rămân, deși am avut ofertă.

Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu-l vom prinde. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să îi dezamăgesc”, spunea Tănase, potrivit Digi Sport.