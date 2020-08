Raspunsul lui Pancu, dupa ce Florin Manea a declarat ca Rapid nu a promovat din cauza lui: "Un ciorditor dovedit, daca ne prindea cu cardurile la bancomat ramaneam fara bani"

Fostul oficial de la Rapid, Florin Manea, e declarat ca Pancu este raspunzator de ratarea promovarii in Liga 1.

Pancu a fost antrenor in Giulesti pana in luna martie, iar dupa venirea lui Dan Alexa a acceptat sa devina presedintele echipei.

Daniel Pancu i-a raspuns lui Manea si a declarat ca actuala conducere de la echipa ar trebui sa isi asume ratarea acestui obiectiv.

"Au trecut patru zile de la ratarea promovarii si nu vorbeste nimeni, nu a iesit nimeni sa isi asume, in afara lui Dan Alexa, care, cu barbatie, a spus lucrurilor pe nume, din conducere nu vorbeste nimeni. E Rapid! La Rapid trebuie sa transmiti, sa comunici, nu sa stai ascuns.

Nulitatea (n.r. Florin Manea) e, in primul rand, un ciorditor dovedit, daca ne prindea cu cardurile la bancomat ramaneam fara bani. Daca asta vorbeste in numele Rapidului e grav!

Nulitatea asta spunea ca eu am facut transferurile, dar eu am cerut doar doi jucatori, Manole si Draghiceanu. Am insistat pentru doi jucatori intr-un an si jumatate", a declarat Daniel Pancu pentru DigiSport.

Rapid nu a reusit promovarea, dupa ce a terminat pe ultimul loc al playoff-ului Ligii 2. Cel mai probabil, din sezonul urmator Dan Alexa nu o sa mai antreneze in Giulesti.