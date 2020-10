Reactia lui Florin Manea dupa ce Rapid a fost umilita de FC U Craiova 1948! "In momentul in care de echipa se ocupa oameni care nu se pricep, se intampla treaba asta!"

Rapid a fost umilita cu 0-5 la Severin de echipa patronata de Adrian Mititelu.

Florin Manea, fostul oficial de la echipa din Giulesti, a comentat situatia actuala de club dupa aceasta infrangere usturatoare. El considera ca la Rapid sunt ocupate anumite functii de oameni care nu se pricep la fotbal. De asemenea, impresarul roman a spus ca de majoritatea transferurilor se ocupa patronul echipei.

"Eu am spus-o si am spus-o public. In momentul in care se ocupa de echipa oameni care nu se pricep, se intampla treaba asta. Cu toate ca imi pare rau pentru Adi Iencsi, pentru ca el chiar a mentinut punctele astea, pentru ca pana la urma suntem pe locul 2. Dar eu cred ca echipa este mult sub nivelul echipei de anul trecut si transferurile sunt dezastruoase. Erau dezastruoase anul trecut. Mi-a fost rusine pur si simplu astazi de ce s-a intamplat. Asta este pararea mea,nu inseamna ca este si cea buna.

E greu sa convingi pe cineva sa vina cu numele si altcineva sa vina sa faca treaba in spatele lui, asa am patit eu anul trecut. Doi ani cat am stat eu la Rapid, s-au facut 32 de transferuri, eu am facut 6. Restul le-a facut patronul, cu antrenorul, dar majoritatea patronul, mai mult decat antrenorul, avea 14 sau 15 facute. Eu m-am opus la foarte multe, dar am primit raspunsul: sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Bine atunci, fa-i ce vrei cu banii tai, dar dupa nu ne certa pe noi. Anul trecut a dat vina pe Pancu ca nu s-a promovat, anul asta cine o sa mai fie de vina", a declarat Florin Manea pentru DigiSport.