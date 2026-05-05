Real Madrid l-a numit ca interimar pe Alvaro Arbeloa, după concedierea surpinzătoare a lui Xabi Alonso, însă rezultatele nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor. Echipa e la un pas să piardă titlul în faţa rivalei Barcelona, după ce a fost eliminată din Cupa Spaniei şi Liga Campionilor.

Potrivit postului de radio Talksport, Emery ar putea fi tentat de o nouă aventură în Primera Division din cauza restricţiilor financiare de la Aston Villa, grupare pe care o pregăteşte din noiembrie 2022 şi de care este legat prin contract până în vara anului 2029.

Fostul preşedinte al clubului, Ramon Calderon, nu este însă sigur că Unai Emery este antrenorul potrivit pentru banca Realului.

"Este un antrenor foarte bun, dar sunt mulţi alţii şi nu toţi sunt apţi să o antreneze pe Real Madrid. Este o echipă foarte dificilă. Când vii aici, simţi asta. Am observat asta la mulţi, mulţi jucători de top care au venit aici şi au observat presiunea pe care o au într-un club unde a câştiga nu este un succes, este o obligaţie. Trebuie să fie capabil să accepte presiunea pe care o va avea aici", a declarat Ramon Calderon, potrivit Agerpres.

Cum rămâne cu Mourinho?

Nici varianta Jose Mourinho, vehiculată intens în ultimele zile, nu pare să-l încânte pe fostul preşedinte madrilen, care consideră că precedentul mandat al antrenorului portughez la cârma Realului "nu a fost o perioadă bună".

"Am tot auzit de Mourinho, nu am nimic împotriva lui, dar ştiu ce s-a întâmplat când a fost aici. Trei ani, un singur titlu în La Liga, nicio finală de Liga Campionilor şi multe probleme în conferinţele de presă. A avut multe probleme cu jucătorii. Nu a fost o perioadă bună pentru Real Madrid când a fost el aici", a subliniat Ramon Calderon, care a condus clubul Real Madrid între 2006 şi 2009.

"Este foarte dificil să fii pe acea bancă. În ultimii 65 de ani, doar doi antrenori au fost mai mult de trei ani consecutivi pe acea bancă: Ancelotti şi Del Bosque. Asta îţi dă o idee despre cât de dificil este să fii acolo", a conchis fostul preşedinte madrilen.