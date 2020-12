Florin Manea sare in apararea lui Radu Dragusin, dupa criticile aduse de Raducioiu! Mesaj direct catre finantatorul de la FCSB: "Nici daca vinde nea Gigi toata Pipera nu-l duc acolo"

Dupa ce a debutat pentru Juventus in Champions League, Radu Dragusin a fost criticat de Florin Raducioiu.

Raducioiu a declarat ca Dragusin nu stia sa atinga mingea atunci cand a fost transferat de catre Juventus. Manea a reactionat imediat dupa aceasta declaratie, dar nu a uitat sa o mentioneze nici pe Anamaria Prodan, cea care sustine ca realizat transferul jucatorului la "Batrana Doamna". Impresarulul fundasului roman se opune unui eventual transfer la FCSB si a declarat ca nu il duce acolo nici daca vinde Gigi Becali toata Pipera.

"Nu vreau sa reactionez la ce spune Florin Raducioiu pentru ca imi pare rau de fotbalistul Raducioiu. Nu are cum sa invete Radu tot fotbalul in doi ani. In plus, Juventus l-a vrut si l-a si luat la o luna – doua dupa ce-l vazuse prima data. Eu stiu de ce vorbeste asa, el cu o prietena de a mea, a vrut sa-l directioneze catre alt agent. Raducioiu se contrazice singur. Nu stia sa loveasca mingea si nu stia sa stea in teren, dar el il lua si-l ducea la Parma, pai cum?

Pentru Radu a fost o imensa surpriza. Nici nu a fost trimis la incalzire, Pirlo doar i-a spus sa puna aparatorile si in 30 secunde l-a trimis pe teren. Poate a fost o stategie pentru a nu mai avea emotii la incalzire. Inca nu am discutat prelungirea contractului. In ianuarie poate pleca gratis la orice club. Liber. Intra in ultimele 6 luni.

La FCSB, nici daca vinde nea Gigi toata Pipera nu-l duc acolo. Radu sigur ramane la cluburi mari. Romania nu mai are un tanar de acest nivel. Sper sa gresesc, dar va fi greu. Radu si daca pleaca de la Juventus ramane in top 5. Anglia, Germania, Italia, Spania, Franta.

Acum, in gluma, ii spuneam mamei lui sa mearga la Pirlo cu o gaina, oua si niste cozonac, un curcan ceva. Sa-i multumeasca, asa cum e la noi. Inainte de meci, Radu avea 8000 de urmaritori pe Instagram, iar la finalul meciului avea 35.000, 10 pe secunda crestea numarul.

O sa fie cel mai bun fotbalist pe care l-am impresariat vreodata, peste Rat la West Ham, Goian la Rangers, Tamas, Fabbrini. Tatal lui mi-a spus ca in ziua cand a debutat, erau fix trei ani de cand a dat proba in 2017, tot pe 2 decembrie.

Ana Maria mi-a dat un mesaj ca vrea cineva de la Click un interviu cu Radu, iar eu, din prietenie, i-am spus ca am depasit Click de mult, acum e nivelul Gazzeta dello Sport. In gluma i-am mai spus ca cea mai mare reusita din cariera ei a fost ca se afla in acel oras in ziua in care a semnat Radu Dragusin.

Era pe acolo intamplator, poate sa cumpere o patura. Nu a contribuit cu absolut nimic la transferul lui Dragusin. Abia la final l-a reprezentat pe Claudiu Florica, din partea clubului acestuia. A semnat cu 260.000 de euro si era gluma zilei in Italia.

Pe De Ligt au dat 85 de milioane, pe Chiesa au dat 40 de milioane. Nu-I comparam cu De Ligt venit de la Ajax, dar de Licht are 21 de ani, iar Radu 18 ani si au jucat, chiar si doar 20 de minute, impreuna. Poti spune ca ar fi diferenta de 10 sau 20 de milioane, dar de la 85 de milioane pana la 260.000 e exagerat", a spus Florin Manea pentru Radio Sport 1.