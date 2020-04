"Nu are realizarile mele nici pana la mizeria de la unghia mica!" Reactia FURIOASA a lui Daniel Pancu dupa declaratiile lui Florin Manea

Daniel Pancu a reactionat acid la ultimele declaratii facute de directorul sportiv al Rapidului.

Florin Manea l-a acuzat pe Daniel Pancu de faptul ca a refuzat un jucator camerunez la Rapid, jucator care ulterior a ajuns in Ligue 1.

Fostul antrenor al giulestenilor a vorbit la Digi Sport despre declaratiile directorului sportiv, reactionand acid.

"Onana a fost la noi in probe, insa l-am vazut o singura repriza, la un meci amical, a doua zi intram in vacanta.

Nu mai puneti numele meu langa personajul asta, nu accept asta. A profitat de dezorganizarea de la club. Ce am realizat eu in fotbal, el nu a realizat nici pana la unghia mea mica, nici pana la mizeria de la unghia mica, dar nu am.

La club vorbeste patronul, din cand in cand presedintele si suporterii, eu l-am rugat frumos sa nu mai vorbeasca, insa mi-a zis ca e angajat al clubului si nu are cum sa faca asta.

Referitor la ce declara personajul, la urmatorul club nu va mai fi 75% vina mea, deoarece nu voi mai merge nicaieri unde sa se gaseasca un astfel de personaj", a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.