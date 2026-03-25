Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Paula Badosa (Spania, 28 de ani) a publicat un mesaj lung pe Instagram, la câteva zile după înfrângerea usturătoare suferită în turul al doilea al Openului de la Miami, în faţa Ivei Jovic (SUA, 18 ani, 17 WTA): 2-6, 1-6.
Fostul numărul 2 mondial a ieşit astfel din Top 100, alunecând până pe 113 WTA. Badosa are la dispoziţie două săptămâni pentru a reintra în prima sută, astfel încât să evite calificările la Roland-Garros. Ea îşi manifestă voinţa, dar recunoaşte, totodată, momentele de îndoială.
„Un lucru ştiu sigur: voi lupta întotdeauna cu toată puterea. Voi face tot ce este necesar. Ştiu că sunt departe de nivelul meu maxim, dar ştiu şi că acest potenţial este încă în mine. Frica, această blestemată frică. Cât de teribilă este! Uneori, am impresia că nu mai pot controla vocile din interiorul meu. Emoţiile sunt prea numeroase şi mă simt copleşită. Îndoiala mă invadează şi mă simt pierdută într-un ocean de emoţii”, a scris Paula Badosa, potrivit news.ro.
„Sunt zile în care mă simt plină de energie, iar în altele muntele mi se pare de neînvins… şi mă întreb dacă voi reuşi”, a continuat Paula.
Jucătoarea din Spania suferă de o leziune cronică la spate care nu-i permite, în prezent, să-şi recâştige forma maximă. Ea a revenit în prim-plan în ianuarie 2025, reintrând în Top 10 mondial pentru prima dată din octombrie 2022. Dar, ulterior, a suferit o recidivă a accidentării.
„Nu voi fi amintită pentru numărul de titluri câştigate, ci pentru asta. Pentru momentele acelea. Pentru a dovedi că Paula este capabilă să întoarcă soarta. Încă o dată, voi dovedi că pot întoarce soarta. Va fi dificil, dar promit să perseverez până când voi reuşi. De aceea, sunt încă aici. Pentru că voi demonstra, încă o dată, că pot reuşi. Va fi foarte dificil, dar promit să perseverez până voi reuşi. Şi chiar dacă lucrurile nu decurg conform planului şi există o mie de păreri diferite… voi continua”, a promis Badosa, în CV-ul căreia figurează titluri câștigate la Indian Wells, Belgrad, Sydney şi Washington, plus o semifinală la Australian Open 2025.