Ce campionate i s-ar potrivi lui Sorescu. Opinia lui Florin Manea: "E puțin cam târziu pentru Anglia sau Spania"

Deian Sorescu a fost, de departe, cel mai bun jucător al lui Dinamo în sezonul precedent.

Fotbalistul și-a demonstrat clasa și în prima etapă de campionat, când a reușit să marcheze trei goluri în poarta celor de la Voluntari, scor 3-2, luni seara, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Astfel că, în jurul său au apărut o serie de discuții, iar Sorescu pare să aștepte un transfer.

Florin Manea, unul dintre cei mai activi impresari români din ultimii ani, susține că Sorescu este un jucător bun, însă, din cauza vârstei sale, de aproape 24 de ani, acesta are șanse mici să prindă un transfer în Anglia sau în Spania.

Ce spune Florin Manea despre Sorescu

"Sorescu e un băiat ok în ultima perioadă. Am avut discuții cu el acum vreun an. I-am dat niște sfaturi, i-am zis să mă sune dacă are neovie. Ne salutăm, suntem prieteni, dar e alegerea fiecăruia cu cine vrea să meargă.

Are 24 de ani (va împlini vârsta pe 29 august). Pentru ce vreau eu, Anglia, Spania, e un pic târziu. Poate prinde Belgia, o Italia", a spus Florin Manea, la GSP Live.

Sorescu a strâns 21 de goluri în 114 meciuri jucate în tricoul lui Dinamo. Crescut de Politehnica Timișoara, Sorescu a debutat, în acest an, și în echipa națională.

