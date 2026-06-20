A picat transferul verii la FCSB. Gigi Becali a renunțat la jucătorul dorit și a făcut altă mutare

FCSB a surprins prin aducerea lui Ronny Labonne, deși mutarea lui Shaquil Delos părea sigură. Decizia i-a aparținut patronului, axat exclusiv pe calități fizice superioare pentru cupele europene.

Campioana României s-a reorientat rapid pe piața de mercato. Deși negocierile cu francezul Shaquil Delos (27 de ani) erau avansate, roș-albaștrii l-au adus în cele din urmă pe Ronny Labonne, un fundaș dreapta în vârstă de 28 de ani. Schimbarea de plan a venit direct de la patronul echipei, în urma analizării mai multor probe video cu diferiți jucători.

Ronny Labonne, ales pentru viteză și forță

Gigi Becali a explicat motivele pentru care l-a preferat pe Labonne, susținând că are nevoie de un jucător cu un fizic impunător pentru a face față nivelului din competițiile continentale.

„A fost vorba despre altul. Era tot fundaș dreapta, tot francez. Când îl urmăream pe celălalt, ei mi-au spus că mai e unul. Nu l-am mai ales pe ăla, l-am luat pe ăsta. Eu am convingere cât timp pot să privesc fotbal. Eu vreau jucători cu forță și viteză. El, dacă le are pe astea, poți să te bagi cu el în cupele europene.

Am trăit asta cu David Miculescu. În cupele europene, dacă nu ai jucător care să câștige dueluri, nu faci față. Trebuie să ai jucători care câștigă dueluri. Dacă nu ai, îți dau ăia 6-7 goluri”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a oferit detalii despre cum l-a remarcat pe noul fundaș dreapta, dezvăluind și faptul că mijlocașul Anderson Ceara a ieșit de pe lista de achiziții.

„Ei fac selecții, mie îmi aduc două-trei variante și eu aleg unul. Mi-au prezentat trei fundași dreapta și l-am luat pe al patrulea, care nu era pe listă. Era dintr-o echipă adversă. L-au văzut ei și au spus să mă uit și la el. A ieșit în evidență. E puternic, înalt, cu viteză”, a transmis finanțatorul.