„Era mai bine dacă pleca mai devreme!” Chiellini trimite săgeți către Ronaldo după despărțirea de Juventus 

Cristiano Ronaldo a decis să plece de la Juventus în vara acestui an. După trei sezoane, starul portughez i-a părăsit pe torinezi și s-a întors la Manchester United. Iar atacantul a avut un impact rapid asupra jocului „diavolilor roșii”, în 8 meciuri reușind să marcheze 6 goluri.

Cu toate că a înscris de 101 ori pentru Juventus în 134 de partide, reușind să ofere și 22 de pase decisive, Chiellini consideră că dacă Ronaldo pleca la începutul campaniei de transferuri, torinezii nu erau prinși pe picior greșit și aveau timp să își organizeze planul.

Chiellini: „Cristiano avea nevoie de o echipă care să poată juca pentru el”

„Cristiano avea nevoie de o echipă care să poată juca pentru el, pentru că atunci când găsește o astfel de echipă este decisiv. A demonstrat-o în ultimele luni și a arătat-o și ​​în cei trei ani în care a fost alături de noi.

La Juventus s-a creat un program de promovare a tinerilor. Dacă Ronaldo ar fi rămas, ar fi adus valoare echipei, dar s-ar putea că el acum să se gândească mai mult la prezent decât la viitor.

A plecat pe 28 august, ar fi fost mai bine pentru noi dacă pleca mai devreme. Este ceva pentru care am plătit, a fost un șoc că am rămas brusc fără el. În opinia mea, am plătit pentru asta cu propriile puncte. Dacă ar fi plecat pe 1 august, am fi avut timp să ne pregătim mai bine”, a declarat Giorgio Chiellini, potrivit DAZN.