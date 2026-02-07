Adriano (43 de ani) l-a lăudat pe Cristi Chivu (45), fostul său coechipier la Inter, pentru rezultatele pe care le-a obținut pe banca milanezilor în sezonul curent.

Adriano, mesaj călduros pentru Cristi Chivu

„Împăratul” a recunoscut că nu se aștepta ca antrenorul român să o ducă pe Inter pe primul loc în Serie A. Brazilianul l-a caracterizat pe Chivu ca fiind întotdeauna un om bun înainte de orice.

„Sunt foarte fericit că am revenit în Italia, să revăd prieteni vechi. Italia este în inima mea, a fost mereu în inima mea și este întotdeauna o plăcere să revin. Iar despre Inter să sperăm că putem câștiga!

Nu mă așteptam să se descurce atât de bine Chivu. Ei bine, chiar a fost o surpriză. Am jucat împreună, a fost întotdeauna un om bun, mai presus de toate.

Așa că este cu adevărat o bucurie să văd că a dus Interul chiar mai sus, mult mai sus”, i-a transmis Adriano jurnalistului Gian Luca Rossi, cu ocazia inaugurării „cartierului general” al delegației Braziliei la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia.

L-a vizitat pe Cristi Chivu la un antrenament

Vineri după-amiază, la antrenamentul lui Inter a fost prezent și Adriano, fostul mare atacant brazilian care și-a trecut în cont 74 de reușite pentru trupa din Milano!

„Adriano și antrenorul Chivu: acum încearcă să nu te emoționezi”, a scris Inter pe rețelele sociale. „Nerazzurrii” au publicat și câteva fotografii cu cei doi.