Ruptură între Ronaldo și Solskjaer? Gestul superstarului de la finalul meciului cu Leicester

Cristiano Ronaldo (36 ani) a revenit în această vară la Manchester United după o pauză de 12 ani. Încă de la primul interviu pe Old Trafford, starul portughez a declarat că este mai motivat ca oricând să cucerească noi trofee, doar că ultimele rezultate ale „diavolilor roșii” nu îl ajută în acest moment.

Cu toate că a avut un început fulminant, cu 5 goluri în 5 meciuri, Cristiano Ronaldo nu a mai reușit să marcheze în ultimele două partide, în care Manchester United a remizat cu Everton, 1-1, și a pierdut dramatic cu Leicester, 2-4.

În ambele partide, deținătorul a cinci Baloane de Aur a părăsit nervos terenul, îngânând anumite nemulțumire. Iar de fiecare dată, Solskjaer l-a întors din drumul către vestiare pentru a-l trimite să-i salute de fani, doar că Ronaldo nu a fost prea încântat de cele spuse de managerul norvegian, confrom Marca.

???? The frustration on the face of Cristiano Ronaldo. Not happy.

Straight down the tunnel at full-time. pic.twitter.com/LtZqxKopQZ