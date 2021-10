Cristiano Ronaldo, îndemn la luptă după revenirea spectaculoasă cu Atalanta. Ce mesaj a transmis 

Formația antrenată de Ole Gunnar Solskjaer a fost condusă cu 0-2 la pauză de către italieni, iar în a doua parte a meciului a reușit să marcheze trei goluri, obținând un nou succes important în competiția europeană.

Golul victoriei a fost marcat de Cristiano Ronaldo, cel care a și transmis un mesaj de luptă pentru suporterii și colegii săi.

"Da! Teatrul Viselor arde! Suntem vii! Suntem Manchester United și nu renunțăm! Acesta este Old Trafford!" a scris portughezul pe contul de Twitter.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! ????⚪️⚫️ ???????? pic.twitter.com/3rsmOBpS8H