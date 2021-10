„Cred că va fi ultimul meu Campionat Mondial!” Anunț îngrijorător făcut de Neymar! La doar 29 de ani, se gândește la retragere

Fotbalistul brazilian și-a speriat fanii după ultimul interviu pe care l-a acordat, acolo unde anunța că ia în calcul să se retragă de la naționala Braziliei. Neymar vorbește despre Campionatul Mondial din 2022, iar, într-un moment de sinceritate, se destăinuie.

Jucătorul lui Paris Saint-Germain recunoaște că turneul ar putea fi ultimul la naționala Braziliei și a explicat și motivul pentru care gândește acest lucru.

„Cred că este ultimul meu Campionat Mondial. Îl văd ca pe ultimul deoarece nu știu dacă mai am putere mentală să fac față fotbalului. Voi face totul să iasă bine, voi face totul să câștig cu țara mea și să realizez visul pe care îl aveam de când eram mic. Sper să pot face asta”, a spus Neymar pentru DAZN.

Anunțul este cu atât mai surprinzător cu cât pentru următorul Campionat Mondial ar avea 34 de ani, aceeași vârstă pe care o are Messi acum.

