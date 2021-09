NEWS ALERT | Meciul dintre Brazilia și Argentina, întrerupt după ce autoritățile medicale braziliene au pătruns pe teren

Din articol Patru jucători din naționala Argentinei, acuzați că au încălcat protocolul sanitar

Scandal imens la meciul dintre Brazilia și Argentina.

UPDATE | Dialogul purtat de Messi cu reprezentantul agenției braziliene de sănătate:

Delegatul agenției braziliene de sănătate: „Nu a fost calea cea mai bună, dar securitatea sănătății țării este pe primul loc”

Messi: „Suntem aici de 3 zile, de ce nu ați venit să căutați jucătorii înainte?”

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued ???????????????? pic.twitter.com/ANG5L61SaK — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Meciul din preliminariile Campionatului Mondial a fost întrerupt după ce agenți ai autorităților sanitare din Brazilia au pătruns pe teren.

Aceștia au încercat prin gestul lor să-i scoată de pe teren pe fotbaliștii argentinieni, acuzați că au încălcat protocolul medical, în contextul COVID-19.

BREAKING: Brazil vs Argentina has been suspended as the Brazilian Health Authorities have stormed onto the pitch to deport Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso and Cristian Romero.#avfc #thfc pic.twitter.com/g9tGmV1pNt — Sam Street (@samstreetwrites) September 5, 2021

Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso și Emiliano Buendia sunt jucătorii argentinieni care ar fi încălcat protocolul sanitar, iar primii trei au început meciul ca titulari.

❗The game between Argentina and Brazil is suspended, the Argentinian players are back in the locker. How it started...#BRAARGpic.twitter.com/EgA1RkOEnY — B/R Goal (@br_goal) September 5, 2021

Patru jucători din naționala Argentinei, acuzați că au încălcat protocolul sanitar

Autorităţile braziliene au deschis o anchetă împotriva a patru fotbalişti ai naţionalei Argentinei, de la cluburi din Anglia, ce sunt suspectaţi de încălcarea protocolului sanitar şi riscă să nu joace pentru echipa Albiceleste în meciul de duminică împotriva Braziliei, de la Sao Paulo.

ANVISA, autoritatea de reglementate în domeniul sănătăţii din Brazilia, a deschis o anchetă pentru a se asigura că Giovani Lo Celso, Emiliano Martinez, Cristian Romero şi Emiliano Buendia nu au încălcat protocolul sanitar.

În virtutea unei ordonanţe federale datând din luna iunie, orice persoană care a călătorit în patru ţări (printre care Marea Britanie) în cele 14 zile precedând intrarea sa pe teritoriul brazilian trebuie să intre în carantină.

Federaţia argentiniană a menţionat acordul încheiat între cele 10 ţări din zona CONMEBOL pentru a le permite jucătorilor să circule şi să participe la meciurile din preliminarii în cadrul bulei sanitare. Acest acord ar face ca prezenţa lor în derby-ul de duminică să nu fie ameninţată.

ANVISA a explicat însă că "jucătorii respectivi, sosiţi cu un zbor de la Caracas (Venezuela) la Guarulhos (aeroport din Sao Paulo), au declarat că nu au călătorit în niciuna din cele patru ţări supuse restricţiilor în ultimele 14 zile. Ne-au parvenit însă informaţii neoficiale despre declaraţii pretins false făcute de aceşti călători".

ANVISA a alertat deci o altă organizaţie responsabilă cu anchetele epidemiologice în statul Sao Paulo, pentru a efectua verificări.