Declarațiile lui Mbappe care l-ar putea irita pe Neymar: „Sunt fericit să alerg când Messi merge pe teren!”

Atacantul lui Paris Saint-Germain a vorbit într-un interviu acordat pentru L'Equipe, după meciul cu Manchester City din Champions League, despre dorința de a pleca de la echipă și momentul în care i-a informat pe șefii de pe Parc des Princes că nu își dorește să rămână.

Francezul a abordat mai multe subiecte de-a lungul interviului și a comentat și situația de la naționala Franței, eliminată rușinos de la Euro 2020, dar și despre sezonul actual. Mbappe s-a arătat încântat de noile transferuri, punctând că se așteaptă să obțină trofee importante în acest sezon.

„Trebuie să subliniem că a fost o fereastră de transferuri incredibilă. Am umplut multe spații libere. Avem o echipă extrem de competitivă, care e gata să lupte pentru fiecare trofeu. În august-septembrie am avut jucători care s-au întors târziu sau accidentați. Au fost multe probleme care au dus să nu fim în cea mai bună formă.

Cu Manchester City a fost prima dată când am jucat toți la un nivel decent, deși nu ne aflăm în vârf de formă. Victoria cu City e un început pentru a continua cu bine sezonul.

Cu toții suntem entuziasmați când vedem lotul pe care îl avem. Am vorbit doar despre Messi, însă am transferat niște jucători incredibili. Am spus întotdeauna că vreau să joc alături de fotbaliști mari, iar anul ăsta cu siguranță am primit acest lucru. Acum depinde de noi să aducem 'ingredientele' de care au nevoie la masă, să punem niște apă în vinul lor astfel încât să ajutăm echipa, iar aspectul colectiv să primeze, ca să câștigăm trofee.

Prin asta vreau să spun că atunci când joci doar cu jucători mari, trebuie să faci concesii. Nu mai ești singurul jucător important. Nu ești tu și restul, suntem toți împreună. Singurul lucru pe care îl dorim e să câștigăm”, a spus Mbappe pentru L'Equipe.

„Sunt fericit să alerg atunci când Messi merge pe teren!”

Întrebat dacă prin declarațiile sale vrea să insinuze că într-un meci precum City i-a fost mai ușor să se apere decât dacă Messi nu era acolo, Mbappe a avut un răspuns sincer, care ar putea stârni o reacție iritată din partea lui Neymar. Atacantul s-a arătat dispus la sacrificiu doar pentru binele echipei.

„Când îl ai pe Messi în echipă, știi că trebuie ca el să facă mai puțin astfel încât să aibă combustibil în rezervor pentru a avea mintea limpede să marcheze. Dacă asta înseamnă să te retragi, atunci asta faci. Nu e o problemă, e o ierarhie stabilită. Sunt fericit să alerg când Messi merge pe teren, nu e o problemă. Fii serios, e Messi!”, a spus campionul mondial.

Colaborarea dintre cei doi este atât de bună, încât Messi a înscris primul său gol în tricoul lui PSG, chiar din pasa lui Mbappe, în meciul cu Manchester City din Champions League.

„L-am pus la categoria: 'imposibil să joc alături de el'”

Totodată, jucătorul a fost întrebat cum se simte să joace alături de Messi, dar și dacă și-a imaginat că va ajunge într-o zi să fie coechipier cu el. Nici de această dată Mbappe nu a ezitat.

„Nu! Nu mi-am imaginat niciodată că va veni aici! Este unul dintre jucătorii rari pe care i-am pus la categoria: 'imposibil să joc alături de el'. Pentru mine, el nu ar fi plecat niciodată de la Barcelona. Savurez orice moment alături de el. Nu poți uita că rămâne totuși un privilegiu. E o persoană care iubește fotbalului, chiar dacă e ușor timid. Dar nu e timid pe teren”.