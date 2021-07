Finala Copa America 2021: Argentina - Brazilia 1 - 0 | GOOOL Argentina: Angel Di Maria deschide scorul cu un lob peste portar 

Minutul 82 - Neymar Jr este faultat dur si obtine o lovitura libera dintr-o pozitie ideala, insa mingea este respinsa de apararea argentinienilor.

Minutul 75 - Ocazie importanta pentru Argentina! Di Maria ii paseaza in fata portii, de unde Lautaro si Messi erau pregatiti sa impinga mingea in poarta, insa Danilo intervine excelent.

Minutul 70 - Cartonas galben primit de Lodi in urma unui fault dur asupra lui Rodrigo De Paul. Este al doilea avertisment primit de brazilieni, dupa Fred.

Minutul 65 - Messi cade in careu si cere penalty, insa arbitrul lasa jocul sa continue, iar Brazilia pleaca pe contraatac, dar nu reuseste sa profite de aceasta oportunitate.

Minutul 60 - Brazilia trece printr-o perioada buna, cu numeroase atacuri la poarta lui Emiliano Martinez.

Minutul 53 - Gol anulat pentru Brazilia. Richarlison marcheaza, insa reusita sa este anulata din cauza unei pozitii de offside.

Minutul 47 - S-a reluat a doua repriza din finala Copa America. Lautaro Martinez recupereaza mingea de la Marquinhos si poate pleca pe contraatac, insa arbitrul fluiera fault.

PAUZA: Brazilia - Argentina 0 - 1 | O prima repriza cu putine faze de poarta, in care Argentina a preluat conducerea gratiei golului marcat de Angel Di Maria.

Minutul 43 - Un nou atac al Argentinei. Richarlison trimite o centrare in fata portii, insa Gonzalo Montiel respinge in corner.

Minutul 39 - Angel Di Maria se accidenteaza in timpul unui sprint si este scos de pe teren pentru ingrijiri medicale. Argentinianul revine pe teren dupa cateva momente.

Minutul 33 - Neymar Jr este faultat in apropierea careului si obtine o lovitura libera. Jucatorul de la PSG loveste in zidul argentinian.

Minutul 29 - Argentina se afla la conducerea meciului, Di Maria suteaza de la marginea careului, insa mingea este oprita de un fundas brazilian.

Minutul 22 - GOOOL Argentina! De Paul suteaza lung, Lodi preia mingea si ii paseaza lui Di Maria care deschide scorul cu un lob superb peste Ederson.

Minutul 20 - Cele doua echipe preseaza la mijlocul terenului, insa nu reusesc sa se apropie decisiv de poarta.

Neymar’s shorts have been shredded by an Argentina challenge ???? pic.twitter.com/XGBajdRvLh