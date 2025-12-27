Yohan Roche (28 de ani), apărător în Superliga la Petrolul Ploiești, a fost omul meciului Benin - Botswana 1-0, contând pentru etapa a doua din faza grupelor Cupei Africii pe Națiuni.

Yohan Roche, marcatorul singurului gol din Benin - Botswana 1-0

Mutat din centru în flancul stâng al defensivei, Roche a înscris în minutul 28 singurul gol al confruntării. Șutul său din interiorul careului, deviat de un adversar, nu a putut fi oprit de portarul advers.

În urma evoluției sale, Yohan Roche a fost considerat de SofaScore omul meciului. Portalul citat i-a acordat fundașului „lupilor galbeni” nota 8,4, cea mai mare de pe teren.

David Kiki de la FCSB, celălalt fotbalist din Superligă de la Benin, a rămas pentru a doua oară consecutiv pe banca de rezerve la Cupa Africii pe Națiuni.