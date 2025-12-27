VIDEO Yohan Roche de la Petrolul, omul meciului la CAN în Benin - Botswana 1-0! Nota primită după ce a marcat golul victoriei

Alexandru Hațieganu
Yohan Roche de la Petrolul a fost erou în Benin - Botswana 1-0. În etapa trecută și-a îngropat naționala la Cupa Africii pe Națiuni.

Yohan Roche (28 de ani), apărător în Superliga la Petrolul Ploiești, a fost omul meciului Benin - Botswana 1-0, contând pentru etapa a doua din faza grupelor Cupei Africii pe Națiuni. 

Yohan Roche, marcatorul singurului gol din Benin - Botswana 1-0

Mutat din centru în flancul stâng al defensivei, Roche a înscris în minutul 28 singurul gol al confruntării. Șutul său din interiorul careului, deviat de un adversar, nu a putut fi oprit de portarul advers. 

În urma evoluției sale, Yohan Roche a fost considerat de SofaScore omul meciului. Portalul citat i-a acordat fundașului „lupilor galbeni” nota 8,4, cea mai mare de pe teren. 

David Kiki de la FCSB, celălalt fotbalist din Superligă de la Benin, a rămas pentru a doua oară consecutiv pe banca de rezerve la Cupa Africii pe Națiuni.  

Roche și-a îngropat naționala în precedentul joc de la CAN

Partida DR Congo - Benin, contând pentru etapa 1 din Grupa D a Cupei Africii pe Națiuni, s-a terminat cu victoria „gazdelor”, scor 1-0. Printre „oaspeții” învinși în prima rundă a turneului final din Maroc s-a numărat și Yohan Roche (28 de ani), fundaș central la Petrolul Ploiești. 

Singurul gol al confruntării în care Roche a fost integralist a fost marcat de către Bongonda în minutul 16. 

Evoluția stoperului „lupilor galbeni” a fost evaluată de portalul Sofascore cu nota 6,8, puțin peste media reprezentativei sale din Benin (6,69) și ușor sub cea din Congo (6,83).

Yohan Roche a făcut în general o partidă bună, însă a greșit decisiv la golul victoriei marcat de Congo într-o manieră catastrofală. Și cu un plasament deficitar, fundașul central a lăsat inexplicabil balonul să treacă de el, iar ulterior Bongonda a marcat din interiorul careului.  

Pentru naționala lui Roche și Kiki urmează partida cu Senegal (30 decembrie), decisivă pentru soarta calificării din faza grupelor.

