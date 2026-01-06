VIDEO David Kiki, INEXISTENT pentru Benin, un alt jucător din Superligă a fost MVP-ul naționalei africane la CAN 2025!

Reprezentativa din Benin a ajuns până în optimile de finală ale turneului continental.

Egipt, deţinătoarea recordului de titluri la Cupa Africii pe Națiuni (cu 7 trofee), s-a calificat în sferturile de finală CAN 2025 după ce a învins Benin cu 3-1 după prelungiri luni seara, la Agadir, în Maroc.

''Faraonii'' au marcat primii, prin Marwan Attia (69), dar Jodel Dossou (83), jucător în a cincea ligă franceză, la US Pays du Valois, a egalat şi a trimis meciul în prelungiri, unde echipa antrenată de legendarul Hossam Hassan a făcut diferenţa prin golurile reuşite de Yasser Ibrahim (97) şi de starul Mohamed Salah (120+3).

Yohan Roche de la Petrolul Ploiești, turneu final excelent la Cupa Africii pe Națiuni

Titular în toate meciurile de la CAN 2025, fundaşul Yohan Roche (Petrolul Ploieşti) (foto, în duel cu Mohamed Salah), folosit pe banda stângă, a fost înlocuit în minutul 106, iar inexistentul fundaș stânga David Kiki (FCSB) a rămas din nou pe banca de rezerve, fără să bifeze vreun minut la turneul final.

De altfel, Yohan Roche a avut un turneu extraordinar: titular în toate cele patru meciuri, marcator al unui gol și din nou foarte bun și în partida cu Egipt.

Sofascore i-a dat nota 7.0, peste media 6.5 a echipei, iar Sportsdunia l-a notat cu 6.5 pe Roche, cea mai mare notă din naționala Beninului:

”A salvat un gol de pe linia porții și a blocat un șut. A avut o acuratețe a paselor de 83%.

Totuși, a avut mult de luptat cu atacanții egipteni și a fost înlocuit la începutul părții secunde din prelungiri”.

Programul sferturilor de finală, cu camerunezul Devis Epassy de la Dinamo singurul jucător din Superligă rămas în competiție

Vineri 9 ianuarie

ora 18:00

Senegal - Mali

ora 21:00

Camerun - Maroc

Sâmbătă 10 ianuarie

ora 18:00

Algeria/RD Congo - Nigeria

ora 21:00

Egipt - Coasta de Fildeș/Burkina Faso

