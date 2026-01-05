Benin, cu David Kiki de la FCSB în lot și Yohan Roche de la Petrolul în teren, a fost foarte aproape de o calificare istorică în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc.



Naționala micuțului stat african a cedat dramatic în fața Egiptului, scor 1-3 după prelungiri, într-un meci în care favoriții au tremurat serios.



David Kiki și Yohan Roche, la un pas de sferturi



După 90 de minute, scorul a fost 1-1, iar Benin a reușit să trimită duelul în extra-time, deși în față s-au aflat vedete precum Mohamed Salah și Omar Marmoush, ambii titulari pentru „Faraoni”.



Pe foaie, cel mai bun om al Beninului a fost Yohan Roche, fundașul Petrolului Ploiești, care a primit nota 7,1 pe Flashscore. David Kiki, mijlocașul celor de la FCSB, a fost rezervă neutilizată.



Egiptul a deschis scorul în minutul 70 prin Marwan Attia, dar Benin a revenit spectaculos pe final, când Jodel Dossou a profitat de o minge respinsă și a restabilit egalitatea.



În prelungiri, presiunea egipteană s-a concretizat. Ibrahim Yasser a marcat cu o lovitură de cap, iar Mohamed Salah a „stins lumina” pe contraatac, cu golul decisiv, chiar înainte de fluierul final.



Egipt merge mai departe și va întâlni în sferturi câștigătoarea duelului Coasta de Fildeș - Burkina Faso, programat pe 10 ianuarie.

