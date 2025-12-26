Egipt - Africa de Sud 1-0 (Salah 45-penalty)

Minutul 45 - Lovitura de pedeapsă a fost transformată fără emoții de Salah.

Minutul 43 - Penalty pentru Egipt, după o fază semnalată de VAR și revăzută de central pe marginea terenului. Penalty-ul a fost provocat de Mudau, în duel cu Salah.

Minutul 40 - Evoluție solidă pentru Ngezana până acum într-o apărare a Africii de Sud care rezistă, deocamdată, în fața atacurilor egiptene.

Minutul 20 - Debutul partidei e dominat de egipteni.

Siyabonga Ngezana e un jucător fără vacanță de Sărbători! Pentru că stoperul roș-albaștrilor a părăsit România, cu destinația Maroc, unde are loc, în aceste zile, Cupa Africii pe Națiuni.

În prima zi a partidelor din faza grupelor, Ngezana a fost titular și integralist, după cum Sport.ro a arătat aici.

Astăzi, de la ora 17:00, Ngezana va fi, din nou, în formula de start pentru Africa de Sud. De această dată, într-o partidă uriașă cu Egipt. În formula de start a „faraonilor“ se regăsesc Salah (Liverpool) și Marmoush (Manchester City), vedete în Premier League.

