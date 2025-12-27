Cupa Africii pe Națiuni a pus doi jucători ai FCSB-ului în situații diametral opuse! Dacă Siyabonga Ngezana (28 de ani) e om de bază, în naționala Africii de Sud, în schimb, David Kiki (32 de ani), marginalizat la FCSB, a ajuns să facă tușa și în reprezentativa statului Benin.

Plasată în grupa D, această națională a jucat deja cu Republica Democratică Congo (0-1) și cu Botswana (1-0). Prima partidă a avut loc pe 23 decembrie, în timp ce victoria obținută a venit astăzi. Ce au avut în comun cele două partide? În ambele, David Kiki, fundaș stânga, a rămas pe banca de rezerve. Așadar, jucătorul aflat în dizgrația lui Gigi Becali, la FCSB, nu-i inspiră încredere nici neamțului Gernot Rohr, la echipa națională.

Și, totuși, Kiki are un motiv de consolare! Benin e în cărți pentru calificarea în optimile AFCON 2025. În ultima zi a meciurilor din grupa D, această reprezentativă va întâlni Senegal (30 decembrie, ora 21:00). Și, la cum stau lucrurile în această serie, Kiki și ai lui au motive de optimism.

La Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025, după faza grupelor, primele două clasate din fiecare serie vor merge, în optimi. Acolo vor ajunge și cele mai bune patru naționale de pe locurile 3.

David Kiki are 50 de selecții pentru Benin până acum, fără vreun gol marcat. În acest sezon, el a bifat doar 7 partide, la FCSB, însă a fost convocat la echipa națională.

