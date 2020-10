Protest MASIV impotriva lui Lucescu! Ultrasii i-au facut bannere si i-au cerut sa PLECE DE URGENTA! Ce s-a intamplat

Mircea Lucescu a dus-o pe Dinamo Kiev pe primul loc al clasamentului in Ucraina.

Acest fapt se pare ca nu i-a facut pe suporterii echipei din capitala Ucrainei sa revina la sentimente mai bune fata de antrenorul roman de 75 de ani.

Dupa victoria din ultima etapa, 2-0 in deplasare cu Rukh Lviv, ultrasii lui Dinamo s-au adunat in afara stadionului si i-au cerut din nou demisia lui Lucescu. Acestia au aprins torte si au afisat un banner pe care scria "LUCESCU GO AWAY!" (LUCESCU PLEACA!).

Victoria echipei lui Lucescu in deplasarea de la Lvov a fost adusa de golurile inscrise de Carlos De Pena in minutul 30 si respectiv de Gerson Rodrigues in prelungirile partidei.

Cu aceasta victorie Dinamo Kiev a depasit-o in clasament pe marea rivala Sahtior Donetsk, avand un avans de 2 puncte fata de fosta echipa a lui Mircea Lucescu.

Tudor Baluta nu a fost inclus in lotul pentru aceasta partida.