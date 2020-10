A dat-o in STRATOSFERA! Keseru, penalty SF la primul meci dupa dezastrul de la nationala! Ce a putut sa faca de la 11 metri

Intrat in repriza a doua in echipa lui Ludogoret contra lui Tarsko Selo, Keseru a irosit un penalty in minutul 82, cand scorul era 1-0 pentru supercampioana Bulgariei.

Keseru a trimis mult peste poarta de la 11 metri. Ratarea lui a costat-o pe Ludogoret, care a fost egalata in minutul 4 al prelungirilor.

Dupa 8 etape, Ludogoret e pe 2 in Bulgaria, cu 17 puncte, unul sub liderul Lokomotiv Plovidiv.



