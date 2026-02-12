Universitatea Craiova - FCSB, partidă transmisă LIVE TEXT de Sport.ro acum, s-a terminat 1-1 la pauză, scor la care campioana României este eliminată încă din faza grupelor Cupei României.

Două schimbări la pauză pentru FCSB contra Universității Craiova

În contextul problematic pentru roș-albaștri, FCSB a început partea secundă cu două schimbări. Miculescu i-a luat locul lui Bîrligea, autorul golului de 1-1, iar Radunovic a intrat în locul lui Pantea.

Campioana en-titre a fost nevoită să îl schimbe pe Florin Tănase, în minutul 12, cu Mihai Lixandru din cauza unei accidentări.

De cealaltă parte, în tabăra oltenilor, Filipe Coelho și-a păstrat formula de start și la începutul reprizei secunde.

Cel mai probabil, FCSB în a doua repriză va arăta, cel puțin la început, în felul următor: Matei Popa - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Baba Alhassan, Mihai Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Thiam, Oct. Popescu.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB