Universitatea Craiova - FCSB, partidă transmisă LIVE TEXT de Sport.ro acum, s-a terminat 1-1 la pauză, scor la care campioana României este eliminată încă din faza grupelor Cupei României.
Două schimbări la pauză pentru FCSB contra Universității Craiova
În contextul problematic pentru roș-albaștri, FCSB a început partea secundă cu două schimbări. Miculescu i-a luat locul lui Bîrligea, autorul golului de 1-1, iar Radunovic a intrat în locul lui Pantea.
Campioana en-titre a fost nevoită să îl schimbe pe Florin Tănase, în minutul 12, cu Mihai Lixandru din cauza unei accidentări.
De cealaltă parte, în tabăra oltenilor, Filipe Coelho și-a păstrat formula de start și la începutul reprizei secunde.
Cel mai probabil, FCSB în a doua repriză va arăta, cel puțin la început, în felul următor: Matei Popa - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Baba Alhassan, Mihai Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Thiam, Oct. Popescu.
Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB
- Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Stevanovic, Badelj - Mora, Băluță, Băsceanu, Anzor, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Etim
- Rezerve: Silviu Lung Jr., Fălcușan, Mogoș, Crețu, Cicâldău, David Matei, Lyes Houri, Teles, Muntean
- Antrenor: Filipe Coelho
- FCSB: Matei Popa - Crețu, Dawa, Duarte, Pantea - Baba Alhassan, Joao Paulo - Oct. Popescu, Tănase, Thiam - Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, Zima, Stoian, Olaru, Radunovic, Dăncuș, Miculescu, David Popa, Lixandru
- Antrenor: Elias Charalambous