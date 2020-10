E stirea momentului! Aguero a prins arbitra de gat in timpul meciului! Reactia femeii face inconjurul lumii

Nemultumit de o decizie a arbitrei de tusa, Aguero a prins-o de gat pentru a-i atrage atentia. Chiar daca gestul nu a fost violent, argentinianul e criticat de zeci de mii de oameni pe retelele de socializare.

Aguero s-ar putea alege chiar cu o suspendare de cateva etape, in cazul in care comisiile din Premier League vor considera ca reactia sa a depasit limita.

Sian Massey, 34 de ani, e singura femeie care oficiaza in acest moment in Premier League.



Think Aguero should be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm