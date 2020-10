5 dintr-o lovitura! A zis cineva DEADLINE DAY? :)) Echipa din Liga 1 care a fost DEZMEMBRATA in mijlocul campionatului anunta full de transferuri

Au pierdut jucatori importanti, dar nu se resemenaza!

Botosaniul are mari probleme de lot dupa plecarile din ultimele 10 zile! Dugandzic, Ofosu si Campanu au fost vanduti, in timp ce alti fotbalisti importanti din lot sunt accidentati sau infectati cu COVID. In aceste conditii, Marius Croitoru a trimis in teren contra CFR-ului o echipa cu multe improvizatii. Printre jucatorii-surpriza din echipa de start s-a aflat si David Croitoru. Mijlocasul de 17 ani e si fiul antrenorului de la Botosani.

Croitoru spune ca in urmatoarele zile vor ajunge la echipa nu mai putin de 5 jucatori importanti!



"Intr-o saptamana o sa vina 5. Azi nu aveam alte solutii. David joaca pentru ca e singurul mijlocas under 21 pe care il puteam folosi, restul tinerilor pe care ii avem sunt mai buni pe alte posturi. Echipa asta traieste prin vanzari de jucatori, stiam cand am venit aici la ce sa ma astept, stiam ca linistea celorlalti si plata salariilor e asigurata prin cedarea de fotbalisti catre alte echipe", a spus Croitoru, inaintea jocului, la Digisport.