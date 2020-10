INFRANGERE SOC pentru Real Madrid! Au pierdut ACASA in fata unei nou-promovate! MILIONARII lui Zidane s-au facut de RAS: 0-1 cu Cadiz

Real nu convinge in startul sezonului!

Campioana din La Liga a pierdut acasa cu 1-0 in fata lui Cadiz. Hondurianul Anthony Lozano a marcat golul unei victorii istorice pentru Cadiz in minutul 16. Desi i-a avut in teren pe Benzema, Kroos, Modric, Ramos sau Marcelo, Real n-a putut sa sparga zidul de la poarta adversa.

Dupa 3 victorii si un rezultat de egalitate, Real a pierdut pentru prima oara in acest sezon din La Liga si a fost egalata de adversara de azi, care are un start de sezon peste asteptari. Real are 10 puncte, la fel ca Granada si Cadiz. Barca, cu doua meciuri in minus fata de rivala de pe Bernabeu, joaca azi cu Getafe. Barca e neinvinsa: in 3 meciuri, are doua victorii si un egal.