UPDATE | Peste 300.000 € stransi, Mbappe si Tatarusanu printre donatori! Doua barci private au plecat in cautarea lui Sala

Cautarile au fost reluate. Doua barci private, cu scafandri platiti dintr-un cont in care poate dona oricine, au plecat in cautarea lui Emiliano Sala.

Cautarile lui Emiliano Sala au fost reluate astazi, dupa ce Lionel Messi si alte staruri din fotbal au transmis public mesaje in acest sens, si au ajutat la constituirea unui fond privat, in care s-au strans peste 300.000 de euro in doua zile.

Doua barci private, cu scafandri profesionisti, au plecat in aceasta dimineata in cautarea lui Emiliano Sala si a pilotului Dave Ibbotson.

Pe platforma gofoundme.com a fost deschis un cont in care poate dona oricine. Kylian Mbappe a donat cel mai mult, 30.000 de euro.

Printre donatori se numara si Ciprian Tatarusanu, fostul coleg al lui Emiliano Sala la Nantes.

Avionul in care se aflau cei doi a disparut de pe radare saptamana trecuta, in noaptea de luni spre marti, deasupra Canalului Manecii. Joi, autoritatile au decis sa renunte la cautari.

