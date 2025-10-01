Ungaria a început greu preliminariile pentru CM 2026

Cele două meciuri sunt oficiale și contează pentru Grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Din lotul chemat de selecționerul Marco Rossi nu lipsesc vedetele Dominik Szoboszlai (Liverpool), Milos Kerkez (Liverpool) și Roland Sallai (Galatasaray), dar și jucători naturalizați Willi Orban (RB Leipzig / născut în Germania, la Kaiserslautern / a jucat pentru Germania U21), Loic Nego (Le Havre / născut în Franța, la Paris / a jucat pentru naționalele Franței U16, U17, U18, U19 și U20), Marton Dardai (Hertha Berlin / născut în Germania, la Berlin / a jucat pentru naționalele Germaniei U16, U17, U19 și U21), Bence Dardai (Wolfsburg / născut în Germania, la Berlin / a jucat pentru naționalele Germaniei U16, U17, U18 și U21) și Callum Styles (WBA / născut în Anglia, la Bury).



În acest moment, maghiarii ocupă locul al treilea în Grupa F a preliminariilor pentru CM 2026, cu un singur punct acumulat în două partide, după remiza cu Irlanda (2-2) și înfrângerea cu Portugalia (2-3). Pentru Szoboszlai & co. urmează confruntările cu Armenia (11 octombrie / acasă), Portugalia (14 octombrie / deplasare), Armenia (13 noiembrie / deplasare) și Irlanda (16 noiembrie / acasă).



Lista jucătorilor convocați de Marco Rossi pentru meciurile cu Armenia și Portugalia:

Portari - Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Szappanos (Puskas Akademia), Balazs Toth (Blackburn Rovers)

Fundași - Willi Orban (RB Leipzig), Loic Nego (Le Havre), Attila Osvath (Paksi FC), Attila Mocsi (Caykur Rizespor), Attila Szalai (Kasimpasa), Gabor Szalai (Ferencvaros), Milos Kerkez (Liverpool), Bendeguz Bolla (Rapid Viena), Marton Dardai (Hertha Berlin), Zsolt Nagy (Puskas Akademia)

Mijlocași - Milan Vitalis (ETO Gyor), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Callum Styles (West Bromwich Albion), Alex Toth (ETO Gyor), Bence Otvos (Ferencvaros), Andras Schafer (Union Berlin), Aron Csongvai (AIK Stockholm), Bence Dardai (Wolfsburg)