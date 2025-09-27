Fundașul central român a revenit în țară la Poli Timișoara, după ce i-a expirat contractul cu formația maghiară Honved.

Cornel Ene a plecat pentru prima oară în țara vecină în vara lui 2018, după ce a semnat cu Kisvarda.

Cornel Ene: „În Ungaria știu că venim dintr-o școală de fotbal bună”

Animozitățile dintre români și maghiari nu sunt un secret, dar Cornel Ene a spus că s-a simțit foarte bine în perioadele petrecute în Ungaria.

În urma celor șase ani în care a jucat în Ungaria, fundașul central a dezvăluit în dialogul cu Sport.ro cum sunt văzuți jucătorii români în țara vecină. Ene a explicat că maghiarii pun mult preț pe calitatea școlii de fotbal din România.

„Sunt văzuți bine, pentru că și-au făcut datoria, tot timpul au fost jucători care au avut rezultate, au performat, chiar sunt văzuți bine. Pentru că ei știu că se pot baza în orice moment pe un jucător român, dacă merge acolo. Știu că venim dintr-o școală de fotbal bună, cu toate plusurile sau minusurile pe care le avem și suntem apreciați ca fotbaliști.”, a explicat Cornel Ene, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Cornel Ene a mai evoluat în România pentru CFR Cluj și Olimpia Satu Mare, dar și pentru Pandurii, ASA Târgu Mureș și Juventus București, care ulterior și-a schimbat numele în Daco-Getica.

Fundașul central a jucat în ambele eșaloane din Ungaria și a evoluat pentru patru formații maghiare: Kisvarda, Gyirmot Gyor, Haladas și Honved.

