Criticat pentru evoluțiile șterse de la echipa națională, fostul fotbalist al celor de la FCSB a demonstrat, miercuri seară, că se simte cu totul și cu totul alt jucător la echipa de club. A avut parte în continuare de încrederea lui Peter Bosz, care l-a titularizat în flancul drept al atacului și, chiar dacă nu a participat activ la vreun moment ofensiv important al echipei sale, s-a ales cu o evoluție solidă. Una în care a ieșit în evidență prin efortul defensiv depus în tentativa de a-l ajuta pe Sergino Dest, partenerul de flanc.

Man, fără realizări, dar cu un vibe bun

Sistemul ales de Arne Slot l-a scos în fața lui Man pe Milos Kerkez, maghiarul pe care managerul olandez al lui Liverpool i l-a preferat mai experimentatului Andy Robertson în flancul stâng al apărării. De-a lungul duelului, Man și Kerkez au avut câteva "meciuri" aprinse, împărțite egal.

După două tentative de dribling nereușite ale românului, Kerkez și-a marcat teritoriul cu un fault ceva mai dur, un cot din spate la un duel aerian petrecut la jumătatea terenului. La scurt timp, a venit rândul lui Man să faulteze la mijlocul terenului, dar arbitrul a avut inspirația de a lăsa jocul să continue și a permis, astfel, golul egalizator al unui alt maghiar, Szoboszlai.