Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară la Dublin, pe ”Aviva Stadium”, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, care se va organiza în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: ”E doar vina mea. Regret tot”



În minutul 52 al meciului, Roland Sallai i-a lăsat pe maghiari în inferioritate numerică după un fault grosolan, moment în care tabela de marcaj indica 2-1 în favoarea naționalei lui Marco Rossi.



”Regret faultul. Sunt însă foarte mândru de echipă, pentru că au luptat ca niște lei după greșeala mea”, a scris Roland Sallai pe rețelele social media.

Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, Sallai, născut la Budapesta, este legitimat la Galatasaray din toamna lui 2024, unde mai are contract până la finele stagiunii 2027/28.

