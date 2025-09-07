Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: ”E doar vina mea. Regret tot”

Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: "E doar vina mea. Regret tot"
Irlanda - Ungaria s-a încheiat 2-2.

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară la Dublin, pe ”Aviva Stadium”, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, care se va organiza în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: ”E doar vina mea. Regret tot”

În minutul 52 al meciului, Roland Sallai i-a lăsat pe maghiari în inferioritate numerică după un fault grosolan, moment în care tabela de marcaj indica 2-1 în favoarea naționalei lui Marco Rossi.

”Regret faultul. Sunt însă foarte mândru de echipă, pentru că au luptat ca niște lei după greșeala mea”, a scris Roland Sallai pe rețelele social media.

Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, Sallai, născut la Budapesta, este legitimat la Galatasaray din toamna lui 2024, unde mai are contract până la finele stagiunii 2027/28.

Irlanda - Ungaria 2-2, la Dublin

Barnabas Varga a deblocat tabela de marcaj în minutul doi al partidei, iar Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, i-a pasat decisiv lui Roland Sallai, care a dus scorul la 2-0 după un singur sfert de oră scurs la Dublin.

În actul secund, Evan Ferguson a micșorat diferența în minutul 49 din pasa lui Nathan Collins. Ulterior, Roland Salai a fost eliminat în minutul 52, iar irlandezii au gonit spre golul egalizator.

Remiza a venit abia în minutul 90+3, când Adam Idah l-a învins pe Denes Dibusz, goalkeeperul lui Ferencvaros.

