VIDEO EXCLUSIV Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor”

Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare &icirc;n Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul &rdquo;cormoranilor&rdquo; Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool - Arsenal s-a încheiat 1-0.

TAGS:
LiverpoolArsenalDominik SzoboszlaiPremier LeagueVoyo
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 18:30, în a treia etapă din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO. 

Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor”

Mijlocașul Dominik Szoboszlai, care a evoluat împotriva ”tunarilor” pe un post neobișnuit, cel de fundaș dreapta, a fost magistral duminică seară, în fața propriilor suporteri pe Anfield.

Dominik Szoboszlai a decis meciul. Fotbalistul maghiar a înscris senzațional din lovitură liberă în minutul 83 și a adus trei puncte mari pentru ”cormorani”, împotriva echipei cu care, cel mai probabil, se va bate la titlu și în acest sezon.

  • Cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Szoboszlai a fost adus pe Anfield în vara lui 2023 de la Red Bull Leipzig pentru 70 de milioane de euro!

În următoarea etapă, Arsenal va avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu cu Nottingham Forest, în timp ce Liverpool se va deplasa în “casa” lui Burnley.

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
C&acirc;nd vor primi rom&acirc;nii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
ARTICOLE PE SUBIECT
Jamie Carragher știe ce de ce Manchester United nu &icirc;l demite pe Amorim: &rdquo;E foarte, foarte bun la asta&rdquo;
Jamie Carragher știe ce de ce Manchester United nu îl demite pe Amorim: ”E foarte, foarte bun la asta”
ULTIMELE STIRI
A deschis cutia Pandorei?! Italienii scriu despre ieșirea lui Chivu care poate arunca &icirc;n aer vestiarul lui Inter
A deschis cutia Pandorei?! Italienii scriu despre ieșirea lui Chivu care poate arunca în aer vestiarul lui Inter
Ajuns &icirc;n Liga 3, Vladislav Blănuță i-a dat răspunsul lui Dinamo
Ajuns în Liga 3, Vladislav Blănuță i-a dat răspunsul lui Dinamo
Basarab Panduru a făcut echipa ideală din Superliga! Cei 11 magnifici și surpriza din atac: Mi-a plăcut mult de tot!
Basarab Panduru a făcut echipa ideală din Superliga! Cei 11 magnifici și surpriza din atac: "Mi-a plăcut mult de tot!"
Becali a refuzat transferul, acum jucătorul face spectacol &icirc;n Liga 1! Voia bani pe el și l-a dat gratis
Becali a refuzat transferul, acum jucătorul face spectacol în Liga 1! "Voia bani pe el și l-a dat gratis"
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins &icirc;naintea meciurilor decisive cu naționala
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins înaintea meciurilor decisive cu naționala
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Ianis Hagi a luat decizia: &bdquo;E pe drum pentru a semna contractul&ldquo;

Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

&Icirc;ncă un jucător de la FCSB e OUT de la națională! Selecționerul i-a anunțat &icirc;nlocuitorul

Încă un jucător de la FCSB e OUT de la națională! Selecționerul i-a anunțat înlocuitorul

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

CITESTE SI
&rdquo;TOP 5&rdquo; municipii &icirc;n Rom&acirc;nia care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

stirileprotv ”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

Medic de la &bdquo;Matei Balș&rdquo;, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: &bdquo;Avem un episod destul de serios&rdquo;

stirileprotv Medic de la „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: „Avem un episod destul de serios”

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!