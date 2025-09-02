Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor”

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 18:30, în a treia etapă din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

Mijlocașul Dominik Szoboszlai, care a evoluat împotriva ”tunarilor” pe un post neobișnuit, cel de fundaș dreapta, a fost magistral duminică seară, în fața propriilor suporteri pe Anfield.



Dominik Szoboszlai a decis meciul. Fotbalistul maghiar a înscris senzațional din lovitură liberă în minutul 83 și a adus trei puncte mari pentru ”cormorani”, împotriva echipei cu care, cel mai probabil, se va bate la titlu și în acest sezon.



Cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Szoboszlai a fost adus pe Anfield în vara lui 2023 de la Red Bull Leipzig pentru 70 de milioane de euro!



În următoarea etapă, Arsenal va avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu cu Nottingham Forest, în timp ce Liverpool se va deplasa în “casa” lui Burnley.



Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

