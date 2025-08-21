Formația maghiară Gyor, la care joacă Paul Anton, Claudiu Bumba, Ștefan Vlădoiu și Deian Boldor, a "dovedit-o" joi seară pe SK Rapid Viena din Austria.

Echipa românilor din Ungaria, cu un pas în grupa unică Conference League!

Cele două formații și-au dat duel pe stadionul "ETO Park" din Gyor, Ungaria, în cadrul primei manșe din play-off-ul Conference League.

După o primă repriză albă, scorul a fost deschis în minutul 46 de către sârbul Zeljko Gavric.

Bucuria ungurilor avea să reziste doar 15 minute, întrucât în minutul 61 Wurmbrand avea să restabilească egalitatea.

Același Zeljko Gavric a fost decisiv în finele meciului. Winger-ul născut la Ugljevik a înscris în minutul 82, după o fază individuală. Oaspeții au tras până la capăt fortând egalarea, dar în zadar.

Vlădoiu, Anton și Bumba, titulari!

În echipa de start a ungurilor s-au regăsit Ștefan Vlădoiu, Paul Anton și Claudiu Bumba. Primii doi au fost integraliști, iar cel din urmă a fost înlocuit în minutul 89 de către Pishchur.

Este demn de menționat că Deian Boldor nu a fost nici măcar rezervă la acest duel. În urma acestui meci, Vlădoiu a obținut nota 7.1 de la specialiștii de la Flashscore, Bumba 7.3, iar Bumba doar 6.7.

Cea mai mare notă a meciului a fost obținută de dublu marcatorul Gavric (8.2), iar cea mai mică notă i-a fost atribuită atacantului Benbouali (6.4)

Returul se joacă săptămâna viitoare, în Austria. Ora de începere: 22:00.

